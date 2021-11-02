Историческое событие! В Екатеринбурге наконец-то началось строительство новой транспортной развязки вблизи концерна «Калина».

Главная цель строительства новой развязки понятна всем – разгрузить действующий транспортный узел от пробок. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге наконец-то началось строительство транспортной развязки вблизи концерна «Калина». «Облгазета» вышла на руководителя масштабного проекта и выяснила все подробности.

Счёт на миллиарды

Развязка у «Калины» – один из крупнейших проектов Екатеринбурга на сегодняшний день, его стоимость – 6,4 млрд рублей. Планировалось, что проект реализуют к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году), но слишком много времени ушло на подготовку технической документации и поиск средств, поэтому срок сдачи нового дорожного узла перенесли на 2024 год.

Генеральный подрядчик строительства – московская компания «АльмакорГруп», которая сейчас возводит мост через нижнетагильский пруд. Контракт на создание развязки (переулок Базовый – улица Комсомольская – Сибирский тракт) она подписала в мае этого года с управлением капитального строительства Екатеринбурга. Технически проект очень сложный, всего будет пять этапов строительства.

Подрядчику предстоит:

реконструировать действующий путепровод через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино;

построить ещё один путепровод через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино;

сделать две эстакады – для правого проезда транспорта (с Базового переулка на дублёр Сибирского тракта) и левого проезда (с дублёра Сибирского тракта на Базовый переулок);

построить дополнительный путепровод для обеспечения нижнего уровня движения.

Вдобавок строителям нужно позаботиться о пешеходах: расширить тротуары вблизи развязки, построить наземные и подземные переходы, установить лестничные сходы, пандусы и шумозащитные экраны.

Транзитный коридор

Руководитель проекта по строительству развязки Вячеслав Назаров рассказал «Облгазете», что работы на переулке Базовом уже начались, техника и специалисты «АльмакорГруп» – на местах. Разрешение на строительство от екатеринбургской мэрии получено, все вопросы решаются в рабочем порядке с комитетом по транспорту администрации.

Назаров также сообщил, что изначально компания планировала вести строительство поэтапно, начиная с эстакады правого проезда. Но сейчас принято решение действовать одновременно по трём этапам: строить эстакады правого и левого проездов, и возводить новый путепровод через ж/д линию Шарташ – Егоршино.

– Технологии это позволяют, опыт строительства подобных развязок у нас есть, по графику должны сделать всё к концу 2023 года, а потом перейти к другим этапам, – сказал Назаров.

По словам руководителя проекта, новая развязка станет транзитной зоной, и выехать на дублёр Сибирского тракта можно будет напрямую, без так называемой дорожной петли. Пропускная способность транспортного узла вырастет в разы. К примеру, перекрёсток с Сибирским трактом станет двухэтажным. Изменится поворот с Базового переулка на Сибирский тракт: сейчас одна полоса едет прямо, вторая – прямо или направо, а после реконструкции они будут на разных уровнях.

Окна для поездов

В мэрии Екатеринбурга говорят, что условия для работы подрядчика созданы: в муниципальную собственность изъяты земельные участки (всего их 10) и объекты недвижимости (их 5) на месте будущей развязки. Общая площадь изъятых земель – почти 25 тысяч квадратных метров, в микрорайонах ЖБИ, Синие Камни и вблизи Сибирского тракта.

Проект курирует областное министерство транспорта и дорожного хозяйства, ведомство уже провело переговоры с ОАО «РЖД», так как под мостом у «Калины» регулярно ходят поезда. Глава регионального минтранса Василий Старков ещё весной на пресс-конференции со СМИ констатировал:

– Останавливать дальнее и пригородное движение не будем. Временные окна для монтажа конструкций развязки будут предоставляться, но в рамках имеющихся интервалов в движении поездов.

По словам чиновников, стройка финансируется из бюджетов всех уровней. В частности, из федеральной казны на реализацию проекта уже поступило 600 млн рублей. При этом доля областной и муниципальной казны не озвучивается. Другой информации от властей города пока нет.

Движение не перекроют

Главная цель строительства новой развязки понятна всем – разгрузить действующий транспортный узел от пробок. По трассе вдоль концерна «Калина» идёт ежедневный, непрерывный поток машин и автобусов в городские микрорайоны ЖБИ и Синие Камни, а также в Берёзовский, Реж, Каменск-Уральский, Тюмень. В час пик эта территория намертво заставлена транспортом, люди терпят неудобства, а другой дороги нет.

Проблему пытались решить 20 с лишним лет, неоднократно разрабатывали проекты и вносили в них изменения (см. «ОГ» №002 от 10.01.2020). Наконец-то был найден оптимальный вариант, между тем жители Екатеринбурга всерьёз опасаются: не обернётся ли трёхлетняя стройка дорожным коллапсом? И не получится ли так, что те же микрорайоны ЖБИ, Синие Камни и Втузгородок окажутся отрезанными от мира? Ведь если подрядчик изменит маршруты движения, значит, на какие-то улицы и мосты ляжет дополнительная нагрузка! К слову, уже сегодня на мосту по улице Малышева (недалеко от «Калины) трамваи регулярно притормаживают (по всей видимости, чтобы минимизировать нагрузку на мост).

Как сообщил Вячеслав Назаров, никакой остановки движения в связи со строительством развязки не будет.

– Мы специально сначала делаем новые путепроводы и только потом будем реконструировать старые, чтобы транспорту было где проходить, – сказал он.

Информацию подтвердили в городской администрации. «Мы не будем ничего закрывать, все работы будут проходить параллельно с действующими дорогами», – цитирует пресс-служба мэрии главу Екатеринбурга Алексея Орлова. К слову, это же утверждают и в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. «Облгазета» следит за ситуацией.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Цифры: Общая протяжённость построенных на развязке путепроводов и эстакад составит 2,2 километра. Самой большой по длине будет эстакада правого проезда – 848 метров, ширина проезжей части – 7 метров, три полосы движения. Практически такой же будет эстакада левого проезда, только полос движения – две. А самым широким будет путепровод для нижнего уровня движения – 14 метров, четыре полосы движения, длина – 338 метров. Между тем: 15 октября на официальном портале Екатеринбурга появилась информация, что с 4 ноября изменится движение по проезду от Сибирского тракта до улицы Куйбышева в связи со строительством развязки у «Калины». Для удобства автомобилистов будет обустроен участок для объезда. Изменения будут действовать до 4 ноября 2024 года!!! Горожанам нужно следить за данными по дорожным перекрытиям на информационной карте портала. Однако на момент вёрстки номера никаких данных по объезду так и не появилось, хотя, по словам Вячеслава Назарова, объездную схему дорожного участка «АльмакорГруп» согласовала с администрацией ещё месяц назад.