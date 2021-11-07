Австрия с 9 ноября возобновляет авиасообщение с Россией

Ранее авиасообщение с Австрией возобновила Россия. Фото: Евгения Скачкова

Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией. Это будет ответный шаг на действия Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнуса Бруннера.

По его словам, прошлогодние ограничения из-за коронавируса показали, насколько важно поддерживать авиасообщение в трудные времена. Он поблагодарил Минтранс России за сотрудничество.

"Поддержание авиасообщения между нашими странами имеет решающее значение не только для авиационного сектора, но и для оживления экономических и социальных отношений, а также для нашей экономики. Настало время вернуть доверие пассажиров. Мы должны показать, что надежное авиасообщение между Австрией и Россией может быть обеспечено", сказал Магнус Бруннер.

Напомним, с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение ещё с девятью странами, в том числе и с Австрией.