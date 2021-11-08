COVID-19: контролируем всё, кроме транспорта?

Даже в разгар пандемии в общественном транспорте Екатеринбурга нет никакой дистанции. Фото: Алексей Кунилов

– Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вновь растёт, но непонятно, почему у нас смотрят только в сторону магазинов и общепита, если одно из главных мест распространения инфекции – общественный транспорт. Народу в транспорте в Екатеринбурге много, в час пик так вообще – чаще всего все как кильки в бочке. Социальной дистанции никакой, и при этом каждый второй без маски. Почему у нас ничего не предпринимают для решения этой проблемы? Неужели нельзя увеличить число автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах? – с возмущением спрашивает жительница Екатеринбурга Оксана Арсеньева.

С вопросами читательницы мы обратились в администрацию Екатеринбурга, где ответили, что не могут взять и одномоментно увеличить количество единиц транспортной техники, которая выходит на линию.

– Чтобы увеличить количество общественного транспорта, требуется дополнительно принять на работу определённое количество водителей и кондукторов, а есть определённый фонд заработной платы, – поясняет начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян. – Но самая важная причина – в связи с пандемией количество работников, даже штатных, не получается вывести стопроцентно на работу: люди болеют, в том числе коронавирусом. Кроме того, мы не можем лишить сотрудников отпусков. Над вопросом увеличения количества транспорта работает комитет по транспорту. Как только пандемия прекратится, и будет возможность привлечения для работы людей, в том числе мигрантов, то я думаю, что появится возможность добавить количество транспорта на маршрутах.

По словам Виктории Мкрчян, эту проблему частично решают валидаторы для самостоятельной оплаты проезда: раньше автобус не мог выйти без кондуктора, теперь же это возможно. Однако стоит отметить, что это наблюдается не везде: по городу по-прежнему ездят автобусы с валидатором и кондуктором, который говорит всем входящим, как нужно платить, при необходимости – помогает и принимает оплату наличными, если у человека нет карты.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Облгазете» сообщили, что дополнительных мер и ограничений в общественном транспорте региона не принимают. «Соблюдение масочного режима в транспорте ежедневно проверяется специальными действующими контрольными группами», – ответили в свердловском оперштабе. Тем не менее людей без защитных масок в транспорте Екатеринбурга всё равно достаточно.

КСТАТИ До начала минувшей нерабочей недели в Свердловской области приняли решение о том, что общественный транспорт в эти дни будет ходить по режиму выходных, то есть реже, чем в будни. С одной стороны, решение логичное – все же должны сидеть по домам, а значит, никуда не нужно ездить. Однако некоторые всё-таки работали в начале прошлой недели и столкнулись с переполненными автобусами и маршрутками.