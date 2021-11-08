За неделю на дорогах Свердловской области пресекли 20 тысяч нарушений ПДД

Проведение мероприятий, направленных на пресечение грубых нарушений ПДД, будет продолжено. Фото: Галина Соловьёва.

Сотрудники ГИБДД провели сплошные и массовые проверки транспорта на дорогах Свердловской области. Рейдовые мероприятия проходили в нерабочие дни.

Автоинспекторы дежурили в вечерние и ночные часы. За неделю было пресечено почти 20 тысяч нарушений ПДД, допущенных пешеходами и водителями, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

В том числе поймано 500 нетрезвых водителей, 450 граждан без прав. Кроме того, пресечено 200 опасных выездов на встречку, около 300 нарушений требований перевозки детей, а также 4 000 случаев неиспользования водителями и пассажирами ремней безопасности.

Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено.

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