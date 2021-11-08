В Академическом началось строительство трамвайной ветки

Жители района уже давно ждут трамвайную ветку. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге началось строительство трамвайной ветки в Академический. На месте начала работать строительная техника.

Информацию об этом корреспонденту "Областной газеты" подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Началась активная фаза строительных работ", - пояснила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Напомним, накануне Правительство России досрочно направило средства на реконструкцию улиц Вильгельма де Генина, Серафимы Дерябиной и Токарей, по который будет идти трамвай. В 2021 году кабинет министров выделил 651 млн рублей, ещё 387 млн 655 тыс. рублей Свердловская область получит в 2022 году.

Отметим, что официальный старт строительству трамвайной линии в Академический был дан ещё в июле этого года в рамках визита в столицу Урала главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Муниципальный контракт на строительство ветки заключён с АО "Трест "Уралтрансспецстрой". Стоимость первого этапа проекта составит 2,667 млрд рублей. Ожидается, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга (2023 год).

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