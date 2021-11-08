Кольцово опубликовало рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

"Уральские авиалинии" замыкают рейтинг. Фото: Евгения Скачкова

Аэропорт Кольцово составил рейтинг пунктуальных компаний. Замыкает его уральский авиаперевозчик.

Рейтинг пунктуальности подготовлен по итогам периода весенне-летней навигации. Он завершился 30 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В рейтинг вошли восемь наиболее пунктуальных авиакомпаний, выполнявших в период весенне-летней навигации более 1 ежедневного рейса из Екатеринбурга. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учёта отклонений, произошедших по метеоусловиям", - говорится в сообщении Кольцово.

Лидером стала авиакомпания UTair. Она выполнила 1026 рейсов, задержано из них было всего 65. Пунктуальность составляет 94%.

На втором месте расположилась Red Wings. Авиаперевозчик осуществил 1930 рейсов, из которых задержано было 133. Их пунктуальность оценивается в 93%.

Третью строчка занимает группа "Аэрофлот" (авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия"). Они выполняют перелёты вовремя в 90% случаев. За период весна-лета обслужено 4904 рейса, из числа которых задержалось 477 вылетов.

Замыкает список авиаперевозчик "Уральские авиалинии". Они выполнили 4714 перелётов, при это 2017 были задержаны. Их пунктуальность оценили в 58%.

"Областная газета" сообщала, что основными причинами частых задержек у "Уральских авиалиний" стали несвоевременные поставки самолётов, билеты на которые были проданы заранее, и сокращение численности различных служб аэропортов, из-за чего работники не успевали загрузить питание на борт, убрать самолёт и разместить грузы.