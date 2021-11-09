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Общество / Авто и транспорт
9 ноября 2021, 10:47

С 9 ноября Россия возобновила авиасообщение ещё с девятью странами

  Ксения Лязер
Самолёт

С 9 ноября открываются также прямые авиарейсы из Екатеринбурга на остров Маргарита. Фото: Евгения Скачкова

Авиасообщения возобновились с Таиландом, Багами, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Ираном. Информация о снятии ограничений на перелёты с 9 ноября ранее была опубликована на сайте Правительства РФ.

Регулярное авиаполёты будут в следующие государства:

  • Багамы: Москва – Нассау — 2 рейса в неделю;

  • Иран: Москва – Тегеран — 3 рейса в неделю, Сочи – Тегеран — 1 рейс в неделю;

  • Нидерланды: Москва – Амстердам – 7 рейсов в неделю, Москва – Эйндховен – 2 рейса в неделю, Санкт-Петербург – Амстердам, Жуковский – Амстердам, Екатеринбург – Амстердам, Калининград – Амстердам, Сочи – Амстердам – 2 рейса в неделю;

  • Норвегия: Санкт-Петербург – Берген и Санкт-Петербург – Осло – 2 рейса в неделю;

  • Оман: Москва – Маскат – 2 рейса в неделю;

  • Словения: Москва – Любляна – 3 рейса в неделю;

  • Тунис: Москва – Монастир – 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Монастир – 2 рейса в неделю. В Монастир (Тунис) также возобновлены рейсы из аэропортов России – 2 рейса в неделю;

  • Швеция: Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Гётеборг – 2 рейса в неделю;

  • Таиланд (с учётом требований страны, только для граждан РФ, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции): Москва – Бангкок и Москва – Пхукет – 2 рейса в неделю. Также в Бангкок и Пхукет (Таиланд) доступны рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты – 1 рейс в неделю.

Кроме того, с сегодняшнего дня с учётом эпидобстановки сняты ограничения на перелёты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Также регулярные чартерные полёты будут осуществляться из России в Египет (Хургада и Шарм-эш-Шейх). Рейсы будут осущесвляться, в том числе из Екатеринбурга.

Увеличилось также количество рейсов на взаимной основе в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Македонию, во Францию, на Мальды и Мальту.

Напомним, что с 5 октября Россия возобновила авиасообщение ещё с пятью странами (Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу, ЮАР).

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