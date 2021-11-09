В Нижнем Тагиле по отремонтированному мосту возобновили движение

Схема организации движения по объекту осталась прежней. Фото: сервис Яндекс.Карты.

В Нижнем Тагиле полностью возобновлено движение транспорта по мосту на Красноармейской. Ремонт путепровода длился почти два месяца, с 10 сентября.

Открыть его планировалось только 30 ноября. Однако реконструкция, проведённая на объекте, уже принята приёмной комиссией без замечаний, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Претензий к подрядчику не возникло... Схема организации движения по объекту осталась прежней, поэтому никаких причин к дальнейшему закрытию мостового перехода не было», – рассказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.

Напомним, реконструкция моста была необходима для сохранения объекта в качестве постоянно действующего сооружения. До этого мост на Красноармейской был сооружён на время ремонта моста на Фрунзе. После ремонта объекту планируется присвоить статус постоянно действующего.

«Мы соберём все документы по мостовому переходу и проведённой реконструкции, отправим их в технадзор, для принятия решения о присвоении этому объекту нового статуса», – отметил заместитель главы горадминистрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.