В Екатеринбурге обсуждают расширение дороги до Берёзовского

Граница проектируемой территории отмечена синим. Фото: документ.

В Екатеринбурге идут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой. Приём предложений и замечаний стартовал сегодня, 9 ноября.

Как говорится в документации, размещённой на официальном сайте горадминистрации, проект планировки учитывает перспективные решения по развитию улично-дорожной сети микрорайона Шарташский. В том числе речь идёт о строительстве улиц:

Блюхера (от пересечения с Шофёров до путепровода на Блюхера);

Проезжей (от транспортной развязки из пункта 2 до Губахинской);

Губахинской (от Проезжей до Трудовой);

Трудовой (от Губахинской до границы Екатеринбурга)

Там предполагается организовать по две полосы в каждом направлении шириной по 7,5 м и разделительной полосой 4 м, а также проезжую часть для скоростного автобуса (БРТ). Документом предусмотрена и реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Блюхера, Шефской, Егоршинского подхода, Проезжей со строительством дополнительного путепровода по Блюхера (по две полосы в каждом направлении шириной по 7,5 м).

Согласно проекту, будет выделена отдельная проезжая часть для движения автобусов с целью снижения времени их простоя в транспортных заторах. Слияние существующих автобусных линий с выделенной линией на проектный срок предусмотрено на перекрёстках улиц Блюхера и Шофёров, а также Трудовой и Фабричной. В перспективе линия для скоростных автобусов запроектирована от ул. Шоферов до границы муниципального образования "город Екатеринбург" для межмуниципального обслуживания перевозок "Берёзовский – Екатеринбург".

Обсуждения продлятся до 7 декабря.

Напомним, в этом году реконструировали Блюхерский мост.

Читайте также:

В автобусах Екатеринбург – Берёзовский подорожал проезд.