Темы дня

Общество / Авто и транспорт
9 ноября 2021, 14:58

В Екатеринбурге обсуждают расширение дороги до Берёзовского

документ

Граница проектируемой территории отмечена синим. Фото: документ.

В Екатеринбурге идут общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой. Приём предложений и замечаний стартовал сегодня, 9 ноября.

Как говорится в документации, размещённой на официальном сайте горадминистрации, проект планировки учитывает перспективные решения по развитию улично-дорожной сети микрорайона Шарташский. В том числе речь идёт о строительстве улиц:

  • Блюхера (от пересечения с Шофёров до путепровода на Блюхера);
  • Проезжей (от транспортной развязки из пункта 2 до Губахинской);
  • Губахинской (от Проезжей до Трудовой);
  • Трудовой (от Губахинской до границы Екатеринбурга)

Там предполагается организовать по две полосы в каждом направлении шириной по 7,5 м и разделительной полосой 4 м, а также проезжую часть для скоростного автобуса (БРТ). Документом предусмотрена и реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Блюхера, Шефской, Егоршинского подхода, Проезжей со строительством дополнительного путепровода по Блюхера (по две полосы в каждом направлении шириной по 7,5 м).

Согласно проекту, будет выделена отдельная проезжая часть для движения автобусов с целью снижения времени их простоя в транспортных заторах. Слияние существующих автобусных линий с выделенной линией на проектный срок предусмотрено на перекрёстках улиц Блюхера и Шофёров, а также Трудовой и Фабричной. В перспективе линия для скоростных автобусов запроектирована от ул. Шоферов до границы муниципального образования "город Екатеринбург" для межмуниципального обслуживания перевозок "Берёзовский – Екатеринбург".

Обсуждения продлятся до 7 декабря.

Напомним, в этом году реконструировали Блюхерский мост.

Читайте также:

В автобусах Екатеринбург – Берёзовский подорожал проезд.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.11.2021, 18:31 / Общество
Названо условие, при котором на Среднем Урале отменят QR-коды
09.11.2021, 18:18 / Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию на польско-белорусской границе
09.11.2021, 18:11 / Общество
Павел Креков заявил о свёртывании ковидных коек в ряде свердловских медучреждений
09.11.2021, 18:09 / Общество
Из Екатеринбурга в 2022 году запустят субсидированные рейсы по 24 направлениям
09.11.2021, 17:34 / Общество
В России с 16 ноября начнут выдавать бумажные QR-коды в МФЦ