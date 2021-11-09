В Екатеринбурге началось строительство трамвайной ветки в Академический

Технику вывел подрядчик - трест "Уралтрансспецстрой". Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе "Облгазета" обрадовала екатеринбуржцев новостью - началось строительство развязки у концерна "Калина". А буквально позавчера в городе стартовал ещё один крупный дорожно-транспортный проект: строительство трамвайной линии в микрорайон Академический. Подрядчик вывел технику на улицу Вильгельма де Геннина и приступил к земляным работам. Пустить трамваи в Академический планируется к 300-летию уральской столицы, правда, если будет стабильное финансирование проекта, говорят строители.

Вечные пробки

О прокладке трамвайной линии в Академический предметно заговорили в 2007 году. Тогда серьёзно обострилась проблема транспортной доступности микрорайона. На территории активно строились многоквартирные дома, население района приблизилось к 30 тысячам человек (это сопоставимо с таким городом, как Среднеуральск!), но дорожная инфраструктура дала сбой. Чтобы выбраться из Академического в центр Екатеринбурга на работу, а потом обратно домой, жителям приходилось простаивать в пробках по нескольку часов - и на личном, и на общественном транспорте. Особенно тяжко людям приходилось на кольце улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги и на пересечении Объездной с улицей Онуфриева (это два основных выезда из района).

Иллюстрация: Геннадий Богатырёв. По данным администрации Екатеринбурга

Тогдашний мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (ныне первый заместитель председателя Законодательного собрания региона) говорил: в Академический нужно пустить трамвай. Это позволит разгрузить район от пробок. Но из-за недостатка финансирования задумка осталась только на словах. Вернулись к ситуации в 2019 году - глава города Александр Высокинский (ныне сенатор РФ) утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства трамвайной линии. Тогда же выяснилось, что новая транспортная ветка пройдёт от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до улицы Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева.

Дело продолжил нынешний мэр уральской столицы Алексей Орлов. Этой весной он поручил управлению капитального строительства провести аукцион для заключения муниципального контракта на первый этап реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей, чтобы начать строить линию. А летом Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для второго и третьего этапов строительства. То есть дотянуть линию до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская - Евгения Савкова) и построить там трамвайное депо.

Сейчас идут земляные работы, впереди - перенос коммуникаций. Фото: Павел Ворожцов

А вот и деньги!

Этим же летом в Екатеринбург приезжал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Вместе с областными и городскими чиновниками он в торжественной обстановке заложил первую шпалу будущей трамвайной линии в Академический. Алексей Орлов тогда публично заявил:

- Академический район – самый динамически развивающийся в Екатеринбурге, этого момента ждали все его жители. Я думаю, что к осени подрядчики уже приступят к работе, этот объект будет сдан в срок, и тысячи горожан смогут добраться в центр города с комфортом.

Наступил ноябрь, и подрядчик - трест "Уралтрансспецстрой" - вышел на площадку. Проект для него сложный, но и выгодный: за прокладку линии компания получит 2,6 млрд рублей. Как выяснилось, властям Екатеринбурга удалось-таки пробить проект на федеральном уровне. Буквально за сутки до старта работ Правительство России обнародовало информацию, что выделяет уральской столице 1,038 млрд рублей на развитие городской инфраструктуры.

Буквы на въезде в микрорайон. Фото: Павел Ворожцов

"Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут получены регионом уже сейчас. Речь идёт о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Здесь появится трамвайная линия, которая улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе", - говорится на официальном сайте правительства.

К слову, свою долю в стройку вложит и регион, и сам город. Правда, точные суммы пока не называются.

Счёт на километры

Технических подробностей о будущей трамвайной линии немного. Общая протяжённость её составит 8,8 километра, будет 14 остановочных комплексов. По данным управления капитального строительства, подрядчик сначала выполнит перекладку инженерных сетей на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Зоологической, а потом приступит к укладке рельсошпальной решётки.

- Установка рельсов начнётся со стороны Волгоградской, здесь очень много сетей, особенно в "кусте" от Волгоградской до Вильгельма де Геннина. Поэтому мы этот вопрос взяли первым в проработку. Планируем, что рельсы здесь появятся в III-IV кварталах 2022 года. Ограничения по движению транспорта будут, конечно, как и при любой стройке, но мы постараемся минимизировать неудобства для жителей города, - сказал директор управления Игорь Кунгурцев.

Экскаватор прокапывает траншеи. Фото: Павел Ворожцов

Известно также, что строительные работы будут проходить и зимой. В том числе переустройство ливневой канализации, подготовка трамвайного полотна и пр. Всё будет происходить поэтапно, и на летний сезон перенесут только те виды работ, которые требуют определённых температур.

На официальном сайте Академического информация о старте строительства уже появилась. Комментариев от жителей немного, и в основном скептические: уж слишком долго людям пришлось ждать этого события. За время разработки проекта и утрясания финансовых вопросов Академический успел получит статус восьмого административного района Екатеринбурга, там построены десятки домов, школы и садики, население перевалило за 100 тысяч человек (а по прогнозам в ближайшие годы оно вырастет до 325 тысяч, что сопоставимо с Нижним Тагилом!), а проблема транспортной доступности района так и не решилась.

Технику на месте будущей трамвайной линии заметили многие горожане. Фото: Павел Ворожцов

Своё мнение высказал депутат Екатеринбургской городской думы, гендиректор ЗАО «Управляющая компания «Академический» Николай Смирнягин. «Проект, который будет реализован, одобрен екатеринбуржцами на общественных обсуждениях, можно назвать «народным». Его наличие успокоит скептиков, которые считали, что трамвай от Академического до ВИЗа – очередная сказка от чиновников и градостроителей. Я видел проект и как депутат городской думы могу с уверенностью сказать: он оправдает надежды пассажиров на быстрое и комфортное передвижение по Екатеринбургу», - цитирует его официальный сайт компании.

Между тем В следующем году должна заработать трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Укладка рельсов новой линии идёт полным ходом, в Верхней Пышме строится трамвайное депо (в нём будут работать 90 человек). Протяжённость линии - почти 18 км, время движения - 25-30 минут, на линии 14 остановок. Проект реализуется по концессионному соглашению между правительством Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы»), стоимость проекта - почти 2 млрд рублей.

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Опубликовано в №207 от 10.11.2021