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Общество / Авто и транспорт
9 ноября 2021, 18:09

Из Екатеринбурга в 2022 году запустят субсидированные рейсы по 24 направлениям

  Ксения Лязер
самолёт в аэропорту

С 1 января 2022 года будут действовать льготные билеты по 24 направлениям. Фото: Евгения Скачкова

В Росавиации сообщили, что число льготных авианаправлений из столицы Урала в 2022 году составит 24. По России общее количество субсидируемых маршрутов — 372.

Из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей на реализацию программы. Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 года.

Напомним, что в этом году из аэропорта Екатеринбурга - Кольцово выполнялись субсидированные рейсы по 22 направлениям. То есть число субсидированных рейсов на 2022 год увеличено. Также известно, что Свердловская область планирует в следующем году направить 350 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов. Это на 100 млн больше, чем в 2021 году.

Список субсидированных рейсов из Екатеринбурга на 2022 год:

  • Барнаул (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

  • Белгород (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Белоярский (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Воронеж (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Ижевск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Кемерово (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),

  • Магнитогорск (авиакомпания: АО "Авиакомпания АЗИМУТ" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Махачкала (авиакомпания: АО "Ред Вингс"с 1 января 2 раза в неделю),

  • Надым (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),

  • Нижневартовск (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Новокузнецк (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Новый Уренгой (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),

  • Ноябрьск (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),

  • Омск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

  • Оренбург (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

  • Салехард (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 3 раза в неделю),

  • Саратов (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

  • Тамбов (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Тобольск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),

  • Томск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),

  • Ульяновск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Урай (авиакомпания: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Уфа (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

  • Ханты-Мансийск (авиакомпания: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 января 2 раза в неделю).

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Областная газета Свердловской области

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