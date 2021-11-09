Из Екатеринбурга в 2022 году запустят субсидированные рейсы по 24 направлениям

В Росавиации сообщили, что число льготных авианаправлений из столицы Урала в 2022 году составит 24. По России общее количество субсидируемых маршрутов — 372.
Из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей на реализацию программы. Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 года.
Напомним, что в этом году из аэропорта Екатеринбурга - Кольцово выполнялись субсидированные рейсы по 22 направлениям. То есть число субсидированных рейсов на 2022 год увеличено. Также известно, что Свердловская область планирует в следующем году направить 350 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов. Это на 100 млн больше, чем в 2021 году.
Список субсидированных рейсов из Екатеринбурга на 2022 год:
Барнаул (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),
Белгород (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),
Белоярский (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),
Воронеж (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),
Ижевск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),
Кемерово (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),
Магнитогорск (авиакомпания: АО "Авиакомпания АЗИМУТ" с 1 января 2 раза в неделю),
Махачкала (авиакомпания: АО "Ред Вингс"с 1 января 2 раза в неделю),
Надым (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),
Нижневартовск (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),
Новокузнецк (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),
Новый Уренгой (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),
Ноябрьск (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),
Омск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),
Оренбург (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),
Салехард (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 3 раза в неделю),
Саратов (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),
Тамбов (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),
Тобольск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),
Томск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),
Ульяновск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),
Урай (авиакомпания: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 января 2 раза в неделю),
Уфа (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),
Ханты-Мансийск (авиакомпания: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 января 2 раза в неделю).
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