Из Екатеринбурга в 2022 году запустят субсидированные рейсы по 24 направлениям

С 1 января 2022 года будут действовать льготные билеты по 24 направлениям. Фото: Евгения Скачкова

В Росавиации сообщили, что число льготных авианаправлений из столицы Урала в 2022 году составит 24. По России общее количество субсидируемых маршрутов — 372.

Из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей на реализацию программы. Авиакомпании приступят в реализации программы с 1 января 2022 года.

Напомним, что в этом году из аэропорта Екатеринбурга - Кольцово выполнялись субсидированные рейсы по 22 направлениям. То есть число субсидированных рейсов на 2022 год увеличено. Также известно, что Свердловская область планирует в следующем году направить 350 млн рублей на субсидирование авиамаршрутов. Это на 100 млн больше, чем в 2021 году.

Список субсидированных рейсов из Екатеринбурга на 2022 год:

Барнаул (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

Белгород (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

Белоярский (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),

Воронеж (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

Ижевск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

Кемерово (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),

Магнитогорск (авиакомпания: АО "Авиакомпания АЗИМУТ" с 1 января 2 раза в неделю),

Махачкала (авиакомпания: АО "Ред Вингс"с 1 января 2 раза в неделю),

Надым (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),

Нижневартовск (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),

Новокузнецк (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

Новый Уренгой (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),

Ноябрьск (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 2 раза в неделю),

Омск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

Оренбург (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

Салехард (авиакомпания: АО "АТК "ЯМАЛ" с 3 января 3 раза в неделю),

Саратов (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 3 раза в неделю),

Тамбов (авиакомпания: АО АК "РусЛайн" с 1 января 2 раза в неделю),

Тобольск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),

Томск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 1-2 раза в неделю, в зависимости от расписания),

Ульяновск (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

Урай (авиакомпания: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 января 2 раза в неделю),

Уфа (авиакомпания: АО "Ред Вингс" с 1 января 2 раза в неделю),

Ханты-Мансийск (авиакомпания: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 января 2 раза в неделю).

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