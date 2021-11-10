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Общество / Авто и транспорт
10 ноября 2021, 11:00

В Екатеринбурге на трёх автобусных маршрутах вводится дополнительная остановка

автобус

Новая остановка расположена у дома № 187 по ул. Ясной в направлении ул. Академика Бардина. Фото: Галина Соловьёва.

ЕМУП "Гортранс" ввёл дополнительную остановку для трёх автобусов. Речь идёт о маршрутах № 43, 58, 59.

С сегодняшнего дня, 10 ноября, на маршрутах №43 «Академгородок – Проспект Седова», №58 «ГКБ № 7 – Павла Шаманова – Ритейл-парк Солнечный», №59 «17 Мехколонна – Ж/д вокзал» вводится остановочный пункт «Областная больница №1». Он расположен у дома № 187 по ул. Ясной в направлении ул. Академика Бардина.

Добавим, ранее в уральской столице изменилась схема движения автобусного маршрута №60 «Пехотинцев – Синие Камни». Теперь он не заезжает к ТРЦ "Карнавал".

Областная газета Свердловской области

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