В Екатеринбурге на трёх автобусных маршрутах вводится дополнительная остановка

Новая остановка расположена у дома № 187 по ул. Ясной в направлении ул. Академика Бардина. Фото: Галина Соловьёва.

ЕМУП "Гортранс" ввёл дополнительную остановку для трёх автобусов. Речь идёт о маршрутах № 43, 58, 59.

С сегодняшнего дня, 10 ноября, на маршрутах №43 «Академгородок – Проспект Седова», №58 «ГКБ № 7 – Павла Шаманова – Ритейл-парк Солнечный», №59 «17 Мехколонна – Ж/д вокзал» вводится остановочный пункт «Областная больница №1». Он расположен у дома № 187 по ул. Ясной в направлении ул. Академика Бардина.

Добавим, ранее в уральской столице изменилась схема движения автобусного маршрута №60 «Пехотинцев – Синие Камни». Теперь он не заезжает к ТРЦ "Карнавал".