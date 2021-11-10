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Общество / Авто и транспорт
10 ноября 2021, 13:42

Коммунальные службы Екатеринбурга перешли в режим повышенной готовности

  Ксения Лязер
Люди идут по улице осенью

На дорогах и тротуарах в ближайшее время образуется гололёд из-за понижения температуры. Сегодня в Екатеринбурге будет задействовано 134 единицы техники. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики предупредили свердловчан о возможном образовании гололёда на дорогах и тротуарах в ближайшее время. С предупреждением также выступили в ГИБДД. В связи с этим коммунальные службы Екатеринбурга работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин сегодня, 10 ноября, провёл совещание с коммунальными службами, где представители районных дорожных служб отчитались о результатах уборки уральской столицы за минувшие сутки. Известно, что ночью была задействована 101 единица техники, на полигоны было вывезено более 93 тонн грязи и мусора.

"Та вода, которая есть сейчас на проезжей части, начнёт постепенно замерзать. Поэтому необходимо быть готовыми к тому, чтобы устранять наледь на дорогах и тротуарах", - подчеркнул Владимир Капустин.

Также он отметил, что сегодня днём на улицы Екатеринбурга вышли 333 рабочих и 134 единицы спецтехники, среди них: 18 КДМ, 31 трактор, 12 фронтальных погрузчиков, 36 самосвалов и другие.

Добавим, что в Свердловскую область 11 ноября придут метели и ночные заморозки до -15...-20 градусов. Ветер местами усилится до 15-20 м/с. Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков ранее уже давал поручения правительству региона по своевременной расчистке дорог и трасс от осадков.

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Областная газета Свердловской области

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