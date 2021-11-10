Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

Ответственность за техническую исправность транспорта будет возложена на его владельца. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законодательную инициативу, которая освобождает физических лиц проходить обязательный техосмотр автомобиля. Ответственность за техническую исправность транспорта будет возложена на его владельца.

Авторы законопроекта, среди которых сенаторы РФ Андрей Турчак и Андрей Кутепов, считают, что прохождение ТО уже давно стало простой формальностью, а большинство водителей покупают документы о прохождении техосмотра.

Инициатива подразумевает, что физические лица, владеющие автомобилями и мотоциклами, должны будут проходить техосмотр только при постановке на учёт (например, при смене собственника) и в случае, если машине больше четырёх лет, включая год изготовления. В остальных случаях обязательный техосмотр отменяется.

"Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идёт примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится - в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они как и прежде будут обязаны проходить техосмотр", - передаёт слова председателя нижней палаты парламента РФ Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

В пояснительной записке к документу говорится, что ответственность за техническую исправность автомобиля будет возложена на его владельца. Перед выездом он должен проверить машины и обеспечить в пути его исправное техническое состояние вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Напомним, в июне нынешнего года Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для заключения договора ОСАГО. Данный закон вступил в силу с 22 августа.