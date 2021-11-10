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Общество / Авто и транспорт
10 ноября 2021, 18:02

Предприниматели Среднего Урала попросили ввести QR-коды в общественном транспорте

QR-код

Бизнес заинтересован в такой ограничительной мере, так как большинство сотрудников заражается именно в транспорте. Фото: Галина Соловьёва.

Сообщество свердловских предпринимателей обратилось к региональным властям с просьбой ввести в общественном транспорте систему QR-кодов. Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов заявил, что большинство сотрудников заражается именно в транспорте.

Об этом он рассказал на пресс-конференции "Интерфакса".

"Если работник приходит заражённый, то он заражает всех. Работодатели в этом не заинтересованы. Но они не могут контролировать период доставки сотрудника от дома до места работы на общественном транспорте", - сказал Александр Породнов.

При этом он напомнил, что в небольших населённых пунктах, где производство находится за городом, работников перевозят на корпоративных автобусах, и подхватить инфекцию сотрудники могут уже там. По мнению вице-президента областного союза промышленников, для предотвращения новых ограничений и нерабочих дней нужно либо всем переболеть, либо вакцинироваться.

Напомним, вчера заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что в настоящее время на территории Свердловской области не планируется введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте.

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Областная газета Свердловской области

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