До 25 декабря екатеринбуржцы смогут уехать поездом в Пермь, Тюмень и Курган по спецтарифам

РЖД запустило спецтарифы на проезд в вагонах 2 класса поездов "Ласточка" по трём направлениям из Екатеринбурга и двум - в Екатеринбург. Акция продлится почти до конца текущего года.
Как сообщается на сайте РЖД, до 25 декабря 2021 года действуют специальные тарифы по следующим направлениям:
- №802 Екатеринбург – Пермь (от 694 рублей);
- №814/812 Екатеринбург – Тюмень (от 693 рублей);
- №849 Екатеринбург – Курган (от 793 рублей);
- №811 Тюмень – Екатеринбург (от 696 рублей);
- 850 Курган – Екатеринбург (от 793 рублей).
Напомним, на Свердловской железной дороге пригородные поезда перешли на зимнее расписание. С 11 октября были отменены девять летних электричек.