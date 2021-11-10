До 25 декабря екатеринбуржцы смогут уехать поездом в Пермь, Тюмень и Курган по спецтарифам

РЖД запустило спецтарифы на проезд в вагонах 2 класса поездов "Ласточка" по трём направлениям из Екатеринбурга и двум - в Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов.

РЖД запустило спецтарифы на проезд в вагонах 2 класса поездов "Ласточка" по трём направлениям из Екатеринбурга и двум - в Екатеринбург. Акция продлится почти до конца текущего года.

Как сообщается на сайте РЖД, до 25 декабря 2021 года действуют специальные тарифы по следующим направлениям:

№802 Екатеринбург – Пермь (от 694 рублей);

Екатеринбург – Пермь (от 694 рублей); №814/812 Екатеринбург – Тюмень (от 693 рублей);

Екатеринбург – Тюмень (от 693 рублей); №849 Екатеринбург – Курган (от 793 рублей);

Екатеринбург – Курган (от 793 рублей); №811 Тюмень – Екатеринбург (от 696 рублей);

Тюмень – Екатеринбург (от 696 рублей); 850 Курган – Екатеринбург (от 793 рублей).

Напомним, на Свердловской железной дороге пригородные поезда перешли на зимнее расписание. С 11 октября были отменены девять летних электричек.