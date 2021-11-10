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Общество / Авто и транспорт
10 ноября 2021, 20:16

До 25 декабря екатеринбуржцы смогут уехать поездом в Пермь, Тюмень и Курган по спецтарифам

"Ласточка"

РЖД запустило спецтарифы на проезд в вагонах 2 класса поездов "Ласточка" по трём направлениям из Екатеринбурга и двум - в Екатеринбург. Фото: Алексей Кунилов.

РЖД запустило спецтарифы на проезд в вагонах 2 класса поездов "Ласточка" по трём направлениям из Екатеринбурга и двум - в Екатеринбург. Акция продлится почти до конца текущего года.

Как сообщается на сайте РЖД, до 25 декабря 2021 года действуют специальные тарифы по следующим направлениям:

  • №802 Екатеринбург – Пермь (от 694 рублей);
  • №814/812 Екатеринбург – Тюмень (от 693 рублей);
  • №849 Екатеринбург – Курган (от 793 рублей);
  • №811 Тюмень – Екатеринбург (от 696 рублей);
  • 850 Курган – Екатеринбург (от 793 рублей).

Напомним, на Свердловской железной дороге пригородные поезда перешли на зимнее расписание. С 11 октября были отменены девять летних электричек.

Областная газета Свердловской области

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