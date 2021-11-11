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Общество / Авто и транспорт
11 ноября 2021, 05:39

Самолёт с уральскими туристами задерживается в Египте уже на 20 часов

Пустой самолёт

Самолёт из Египта в Кольцово ждут уже 10,5 часов. Фото: Алексей Кунилов

Уральские туристы со вчерашнего вечера не могут вылететь в Екатеринбург. Самолёт авиакомпании S7 задерживает вылет из аэропорта в Хургаде уже почти на 20 часов.

По данным онлайн-табло Кольцово, воздушное судно А-320 должно был вылететь из Египта 10 ноября в 10:00 и приземлится в столице Урала в 19:00. Однако прибытие самолёта с туристами перенесено на сегодняшнее число - на 14:45. По данным СМИ, причиной задержки стала поломка на борту. Пассажиров отвезли в гостиницу.

Добавим, что сегодня в аэропорту Екатеринбурга задерживается также вылет авиакомпании Azur Air в Египет. Вылет самолёта в Шарм Эль Шейх перенесён на 45 минут - с 5:15 на 6:00. Причина задержки рейса не уточняется.

Напомним, что с 9 ноября Россия возобновила регулярные чартерные полёты в Египет (Хургада и Шарм-эш-Шейх). Рейсы будут осуществляются, в том числе из Екатеринбурга.

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Фото: онлайн-табло Кольцово

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