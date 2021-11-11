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Общество / Авто и транспорт
11 ноября 2021, 13:23

У пользователей панорам "Яндекс.Карт" появилась возможность строить пешеходные маршруты

  Ксения Лязер
Интерактивный пешеходный маршрут

Пешеходный маршрут на панорамной карте будет проложен с помощью интерактивной фиолетовой линии. Сервис позволит лучше сориентироваться в незнакомом месте. Фото: скрин с сервиса "Яндекс. Карты"

В интерактивных панорамах "Яндекс. Карт" теперь можно строить пешеходные маршруты. Также в них появились метки организаций.

Для того чтобы пользователи "Яндекс.Карт" смогли посмотреть пешеходный маршрут в интерактивной панораме, необходимо нажать кнопку "Панорамы улиц и фотографии". После чего откроется сама панорама улицы, где фиолетовая линия проложит маршрут назначенного пути. В компании отметили, что такие действия пока доступны только в десктопной версии сервиса, а также при использовании в мобильных браузерах.

Кроме того, в панорамах появились метки организаций. При наведении курсора на точку, указанную на Картах, откроется карточка с основной информацией (название места, адрес, рейтинг, часы работы и подборка нескольких фото этой организации). На карточках есть и кнопки быстрого доступа (маршрут, сайт, телефон).

Областная газета Свердловской области

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