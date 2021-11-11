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Общество / Авто и транспорт
11 ноября 2021, 17:13

Власти Татарстана введут QR-коды в общественном транспорте с 22 ноября

QR-код

Правительство Татарстана также подготовило обращение в РЖД и Росавиацию с просьбой ввести аналогичную систему на межрегиональные перевозки. Фото: Галина Соловьёва.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение ввести внутри региона систему с допуском в общественный транспорт по QR-кодам. Кроме того, правительство Татарстана подготовило обращение в РЖД и Росавиацию с просьбой ввести аналогичную систему на межрегиональные перевозки.

О планах по введению в Татарстане QR-кодов в транспорте стало известно 7 ноября.

"Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

При этом с 22 ноября в республике вступает в силу решение о допуске в общественный транспорт по QR-кодам. Такую систему распространят на весь общественный транспорт внутри республики. Проверять наличие и действительность QR-кода будут обязаны сами перевозчики при посадке пассажира в транспортное средство.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Татарстан вошёл в число регионов России, где уровень коллективного иммунитета со временем почти не меняется.

К слову, сегодня федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах. Их планируется ввести на транспорте, в кафе и магазинах по всей стране.

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QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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