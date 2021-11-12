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Общество / Авто и транспорт
12 ноября 2021, 10:09

Из Екатеринбурга в столицу Хакасии запустят авиарейс

Red Wings

Перелёты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Фото: Галина Соловьёва

Новый авиарейс вяжет Екатеринбург и столицу Хакасии. В Абакан самолёты начнут летать с 24 ноября.

Перелёты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Первый самолёт отправится в путь 24 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Абакана.

"Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, прибытие в Абакан в 06.50, вылет обратного рейса в 07.50. Время в пути 3 часа 15 минут", - говорится в сообщении аэровокзала. Уточняется, что до конца текущего года запланировано выполнение 12 таких рейсов.

Перелёты по маршруту Екатеринбург – Абакан – Екатеринбург будут выполняться на самолёте Sukhoi SuperJet (SSJ 100), предназначенном для перевозки 100 пассажиров. 

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Областная газета Свердловской области

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