Из Екатеринбурга в столицу Хакасии запустят авиарейс

Новый авиарейс вяжет Екатеринбург и столицу Хакасии. В Абакан самолёты начнут летать с 24 ноября.
Перелёты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Первый самолёт отправится в путь 24 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Абакана.
"Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, прибытие в Абакан в 06.50, вылет обратного рейса в 07.50. Время в пути 3 часа 15 минут", - говорится в сообщении аэровокзала. Уточняется, что до конца текущего года запланировано выполнение 12 таких рейсов.
Перелёты по маршруту Екатеринбург – Абакан – Екатеринбург будут выполняться на самолёте Sukhoi SuperJet (SSJ 100), предназначенном для перевозки 100 пассажиров.
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