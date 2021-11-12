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Общество / Авто и транспорт
12 ноября 2021, 13:10

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии изменится движение автобуса №57

Автобусы

Изменения в маршруте произойдут из-за коммунальной аварии.Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии закрывается движение транспорта на участке улицы Артинской. Из-за этого изменится маршрут автобуса №57.

Движение будет перекрыто с 12 по 14 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе горадминистрации.

"На время проведения ремонтных работ изменится схема движения автобусного маршрута № 57. Он будет следовать по улицам Армавирской, Завокзальной и переулку Мельковскому. Временно отменяются остановки транспорта "Артинская", "Проспект Космонавтов", "Техучилище", - говорится в сообщении.

Сегодня "Областная газета" писала, что на участке водопровода диаметром 200 миллиметров по адресу ул. Артинская, 31 произошла авария. Без воды остался детский сад и общежитие.

Напомним, проезд по улице Артинской закроют почти на весь декабрь.

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Областная газета Свердловской области

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