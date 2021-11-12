В Екатеринбурге из-за уборки снега запретили парковку на дорогах

Водителей просят заранее продумать места остановки и стоянки транспортных средств, чтобы не мешать уборочной технике. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургских автолюбителей предупредили об ограничениях на дорогах города. Речь идёт о запрете парковки.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, вдоль проезжей части уже установлены временные и стационарные дорожные знаки о запрете парковки. Это связано с работами по очистке дорог от снега, которые запланированы и в ночное время.

Водителей просят заранее продумать места остановки и стоянки транспортных средств, чтобы не мешать уборочной технике. Госавтоинспекция также напоминает горожанам об обязательном соблюдении правил дорожного движения, в частности требований дорожных знаков.

Будут ли инспекторы эвакуировать машины нарушителей, как в прошлом году, не уточняется.

О гололедице и рыхлом снеге на проезжей части можно сообщить в единую диспетчерскую службу Екатеринбурга по тел.: 222-30-05.

Добавим, уборка снега проводится и на трассах Свердловской области. Последствия ночного снегопада ликвидировали 305 спецмашин. Для борьбы с гололёдом и снежным накатом было использовано 105 тонн песка и 2,8 тыс. кубометров противогололёдных материалов.