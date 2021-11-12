В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о готовности к введению QR-кодов

Накануне федеральный оперштаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте. Фото: Алексей Кунилов

"Уральские авиалинии" готовы к возможным требованиям по введению QR-кодов. В авиакомпании считают, что они выполнимы и не составят больших трудностей ни по срокам, ни по технологии.

"Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Там также отметили, что говорить о реализации новых требований пока рано, так как процесс находится ещё в разработке.

Ранее федеральный оперштаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте. В Татарстане уже заявили о готовности ввести с 22 ноября внутри региона систему с допуском в автобусы по QR-кодам. Правительство Татарстана подготовило обращение в РЖД и Росавиацию с просьбой ввести аналогичную систему на межрегиональные перевозки.

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