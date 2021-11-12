Темы дня

Общество / Авто и транспорт
12 ноября 2021, 15:28

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о готовности к введению QR-кодов

  Ксения Лязер
Самолёт "Уральских авиалиний" вылетает из Кольцово

Накануне федеральный оперштаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте.  Фото: Алексей Кунилов

"Уральские авиалинии" готовы к возможным требованиям по введению QR-кодов. В авиакомпании считают, что они выполнимы и не составят больших трудностей ни по срокам, ни по технологии.

"Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Там также отметили, что говорить о реализации новых требований пока рано, так как процесс находится ещё в разработке.

Ранее федеральный оперштаб заявил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте. В Татарстане уже заявили о готовности ввести с 22 ноября внутри региона систему с допуском в автобусы по QR-кодам. Правительство Татарстана подготовило обращение в РЖД и Росавиацию с просьбой ввести аналогичную систему на межрегиональные перевозки.

Читайте также:

Пассажиры "Уральских авиалиний" смогут летать на самолётах Red Wings.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.11.2021, 16:50 / Общество
Для трёх автобусных маршрутов введут новую остановку на Эльмаше
12.11.2021, 16:30 / Общество
Назван подрядчик, который займётся сносом здания аэропорта "Уктус" в Екатеринбурге
12.11.2021, 16:24 / Общество
В Чувашии запустят систему выдачи QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител
12.11.2021, 15:41 / Культура
Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
12.11.2021, 15:40 / Общество
99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения