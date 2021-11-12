Названы самые популярные направления из Екатеринбурга в нерабочие дни

Стало известно, в какие города России и мира чаще всего летали уральцы в прошедшие нерабочие дни. Самым популярным направлением стала Москва.
Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе аэропорта Кольцово, в период с 30 октября по 7 ноября из Екатеринбурга в российскую столицу вылетели 43,9 тысяч человек (почти треть от общего количества пассажиров).
Также большим спросом у жителей Среднего Урала в ноябрьские праздники и нерабочие дни пользовались Анталья и Сочи.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» - одного из основных перевозчиков Кольцово также утончили, что среди их пассажиров многие воспользовались рейсами до Симферополя, Санкт-Петербурга, Калининграда и Краснодара. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на авиабилеты вырос вдвое.
Подробнее о путешествиях уральцев в нерабочие дни читайте в материале «Тур во время чумы».
Сравним
Количество пассажиров, обслуженных в Кольцово в конце октября - начале ноября, составило 158 тысяч, что примерно равно показателю 2019 года. А это значит, что пассажирские авиаперевозки, несмотря на рост заболеваемости ковидом в регионе, выходят на допандемийный уровень.