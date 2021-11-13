В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение транспорта по трём участкам улиц

Движение будет перекрыто на целый месяц. Фото: Нина Георгиева

В Нижнем Тагиле будет закрыто движение по трём участкам улиц. Ограничение будет действовать месяц.

Об этом говорится в постановлении администрации города, которое подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Движение будет закрыто с 21 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года. Причиной перекрытия стало строительства инженерных сетей газоснабжения. Движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:

1) по улице Хохрякова на участке от улицы Землячки до улицы Шаумяна;

2) по улице Шаумяна на участке от улицы Хохрякова до улицы Керамиков;

3) по улице Хохрякова на участке от улицы Землячки до дома № 27 по улице Хохрякова.

Напомним, в Екатеринбурге проезд по улице Артинской закроют почти на весь декабрь.

Читайте также:

В Екатеринбурге в декабре закроют движение по улице Кутузова.