В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение транспорта по трём участкам улиц

В Нижнем Тагиле будет закрыто движение по трём участкам улиц. Ограничение будет действовать месяц.
Об этом говорится в постановлении администрации города, которое подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Движение будет закрыто с 21 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года. Причиной перекрытия стало строительства инженерных сетей газоснабжения. Движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:
1) по улице Хохрякова на участке от улицы Землячки до улицы Шаумяна;
2) по улице Шаумяна на участке от улицы Хохрякова до улицы Керамиков;
3) по улице Хохрякова на участке от улицы Землячки до дома № 27 по улице Хохрякова.
Напомним, в Екатеринбурге проезд по улице Артинской закроют почти на весь декабрь.
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