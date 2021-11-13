Темы дня

Общество / Авто и транспорт
13 ноября 2021, 12:15

В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение транспорта по трём участкам улиц

дорожный знак

Движение будет перекрыто на целый месяц. Фото: Нина Георгиева

В Нижнем Тагиле будет закрыто движение по трём участкам улиц. Ограничение будет действовать месяц.

Об этом говорится в постановлении администрации города, которое подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Движение будет закрыто с 21 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года. Причиной перекрытия стало строительства инженерных сетей газоснабжения. Движение транспортных средств будет закрыто по следующим улицам:

1) по улице Хохрякова на участке от улицы Землячки до улицы Шаумяна;

2) по улице Шаумяна на участке от улицы Хохрякова до улицы Керамиков;

3) по улице Хохрякова на участке от улицы Землячки до дома № 27 по улице Хохрякова.

Напомним, в Екатеринбурге проезд по улице Артинской закроют почти на весь декабрь.

Читайте также:

В Екатеринбурге в декабре закроют движение по улице Кутузова.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2021, 13:00 / Общество
В Свердловской области поймали сбежавшего из колонии-поселения заключённого
13.11.2021, 12:15 / Общество
В Нижнем Тагиле на месяц закроют движение транспорта по трём участкам улиц
13.11.2021, 11:16 / Общество
Главный санитарный врач России сможет вводить ограничения в регионах вместо губернаторов
13.11.2021, 10:12 / Экономика
Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года рост ВПП составит до 4,7 %
13.11.2021, 10:08 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при в Японии