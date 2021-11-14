Темы дня

Общество / Авто и транспорт
14 ноября 2021, 09:16

Замгендиректора РЖД заявил, что проверка QR-кодов может проводиться в онлайне

поезд

При посадке в поезд у пассажиров так или иначе проверяют билеты и паспорт, поэтому дополнительная проверка QR-кодов не приведёт к осложнениям. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов считает, что введение проверки QR-кодов вакцинированных от ковида и переболевших на железнодорожном транспорте не вызовет проблем. По его мнению, эту процедуру можно организовать в онлайне.

Он отметил, что при посадке в поезд у пассажиров так или иначе проверяют билеты и паспорт, поэтому дополнительная проверка QR-кодов не приведёт к осложнениям.

"Я не думаю, что это вообще тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, и в режиме онлайн они готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то госуслуги, будь то система [управления пассажирскими перевозками] "Экспресс-3", - передаёт слова Пегова ТАСС.

Также замгендиректора РЖД подчеркнул, что проверка QR-кодов вряд ли отразится на количестве пассажиров и движении железнодорожного транспорта. По его словам, основную часть пассажиров составляют россияне из европейской части РФ, большая часть из которых уже имеет QR-коды.

"Я думаю, что пассажиры РЖД дисциплинированные, выполнят все необходимое законодательство. И мы не будем испытывать каких-то трудностей с перевозкой наших пассажиров", - добавил Дмитирий Пегов.

РЖД будет стремиться сохранить уровень комфорта перевозок для пассажиров на прежнем уровне.

Напомним, вчера Правительство России направило в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте. Оба закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.11.2021, 09:16 / Общество
Замгендиректора РЖД заявил, что проверка QR-кодов может проводиться в онлайне
13.11.2021, 18:29 / Общество
Прокуратура организовала проверку из-за ДТП с автобусом в Свердловской области
13.11.2021, 18:14 / Общество
В ДТП на трассе М-5 "Урал" погибло шесть человек, ещё один пострадал
13.11.2021, 18:02 / Общество
В Каменске-Уральском установили светофор за 3,8 миллиона рублей
13.11.2021, 17:07 / Общество
Жители Екатеринбурга задолжали по штрафам около 28,5 миллиона рублей