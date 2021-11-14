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Общество / Авто и транспорт
14 ноября 2021, 12:21

На следующей неделе строители несколько раз перекроют трассы М-5 и Р-351

Ремонт дороги

Все перекрытия будут кратковременными - не более 30 минут. Фото: Павел Ворожцов.

На следующей неделе, в период с 15 по 22 ноября, дорожники несколько раз перекроют движение на трассах Р-351 Екатеринбург - Тюмень и М-5 "Урал". Все перекрытия будут кратковременными - не более 30 минут.

Первое ограничение движения будет уже в ночь на 15 ноября - на 140 км трассы Екатеринбург - Тюмень, возле Камышлова. Строители закроют движение в связи с установкой табло переменной информации. Ограничение движения в оба направления будет длиться с 1:15 до 1:30.

Второе закрытие на трассе Р-351 произойдёт в ночь на 18 ноября на 215 км. Причины ограничения и время закрытия движения те же самые, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Также на время монтажа пролётных строений путепровода через автодорогу М5 "Урал", на подъезде к Екатеринбургу (км 193), планируется ограничение движения в сторону Челябинска. Участок будут перекрывать ежедневно с 15 по 22 ноября в ночное время с 0:00 до 6:00 не более чем на 30 минут.

Областная газета Свердловской области

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