Turkish Airlines временно возобновит рейсы Екатеринбург – Стамбул

В Стамбул также летают "Победа" и Nordwind. Фото: Галина Соловьёва.

На период новогодних праздников, начиная с 23 декабря, авиакомпания Turkish Airlines возобновит перелёты из Екатеринбурга в Стамбул. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, четверг и субботу.

Из Стамбула вылет назначен на 1:30 ночи, обратный рейс – из столицы Урала – на 08:55 утра. Продолжительность полёта на самолёте Airbus A321neo вместимостью до 182 человек составит более четырёх часов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово, "Стамбул – популярное у уральцев направление для отдыха вне зависимости от сезона". Сейчас полёты из уральской столицы в крупнейший город Турции обслуживают авиакомпании "Победа" (четыре рейса в неделю) и Nordwind (два рейса в неделю).

За 10 месяцев текущего года пассажиропоток на маршруте превысил 23,4 тыс. человек.

Напомним, Turkish Airlines приостановила полёты в Стамбул с ноября. Причины официально не назывались. Однако источники "ОГ" в сфере туриндустрии предполагали, что ограничение полётов произошло из-за того, что компания не выдержала ценовой конкуренции. Цены у неё гораздо выше, поэтому в последнее время самолёты Turkish Airlines нередко летали полупустые.