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Общество / Авто и транспорт
15 ноября 2021, 18:32

В Екатеринбурге открыли движение по дублёру улицы Металлургов возле "Меги"

Открытый участок

Ранее на участке проводилось строительство дорожного полотна и тротуаров. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/Алина Шешеня.

В понедельник, 15 ноября, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов открыл движение по участку дублёра ул. Металлургов в районе ТЦ "Мега". Ранее на участке проводилось строительство дорожного полотна и тротуаров.

По словам главы Екатеринбурга, на дублёр ул. Металлургов переведут движение трёх маршрутов общественного городского транспорта, что позволит разгрузить основную улицу от автобусов.

"Уже не будет пробок на пути в сторону Новомосковского рынка, крупных магазинов. Кроме того, здесь установлено два новых остановочных комплекса. Теперь пассажиры будут добираться до пункта назначения гораздо комфортнее и быстрее", - передаёт слова градоначальника пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В рамках капстроительства участка было переложено почти 600 метров инженерных сетей, обновлено 2,5 тыс. квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров, уложено почти 3,5 тыс. квадратных метров газона и установили 19 опор освещения. С 15 ноября общественный городской транспорт, направляющийся в "Мегу" и из неё, будет двигаться по специально отведённому участку.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге открыли движение по дублёру улицы Металлургов возле "Меги"