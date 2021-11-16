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Общество / Авто и транспорт
16 ноября 2021, 09:47

В Екатеринбурге пункт оформления ДТП на Раевского приостановил работу

ДТП

Чтобы не попасть в ДТП автолюбителям следует внимательно соблюдать правила ПДД. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 16 ноября, в Екатеринбурге приостановлена работа одного из пунктов оформления ДТП. Речь идёт об офисе на ул. Раевского, 9.

Оформление дорожно-транспортных происшествий по указанному адресу не производится по техническим причинам, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Уточняется, что горожане могут обращаться в другие офисы - на улицах Машиностроителей, 53, 3-го Интернационала, 15 и Новинской,13. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме.

Чтобы избежать аварий, во время снегопада и гололёда на дорогах автолюбителям следует внимательно соблюдать правила ПДД, двигаться на пониженной скорости, избегать резкого торможения и перестроения, а также не совершать рискованные обгоны. Также необходимо держать дистанцию до идущего впереди автомобиля.

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Областная газета Свердловской области

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