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Общество / Авто и транспорт
16 ноября 2021, 11:41

Назначен новый гендиректор "Свердловской пригородной компании"

  Ксения Лязер
Павел Кутловский

До этого, с августа 2015 по ноябрь 2021 года, Павел Кутловский занимал должность гендиректора компании "Кузбасс-Пригород" (Кемерово). Фото: АО "СПК"

Совет директоров "Свердловской пригородной компании" принял решение о смене гендиректора. Новым руководителем стал Павел Кутловский. Подписан приказ о его назначении.

Как сообщает пресс-служба АО "СПК", до этого, с августа 2015-го по ноябрь 2021 года, Павел Кутловский занимал должность гендиректора компании "Кузбасс-Пригород" (Кемерово). Сейчас он уже приступил к исполнению новых обязанностей.

"В числе основных задач нового руководителя – реализация стратегии предприятия, увеличение количества пассажиров, расширение маршрутной сети, повышение качества и комфорта пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и формирование новых современных транспортных продуктов для потребителей", - рассказали в пресс-службе компании.

Добавим, что Павел Кутловский родился в городе Норильск Красноярского края. В 2003 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. С должности ревизора финансовой службы началась его трудовая деятельность на железной дороге. Также он работал в структурах Западно-Сибирской железной дороги и в пригородных пассажирских компаниях, в том числе "Омск-пригород" и "СПК", на руководящих должностях.

Напомним, что с сентября 2019 года Свердловскую пригородную компанию возглавлял Роман Бараковских. Его полномочия прекращены по его инициативе.

Областная газета Свердловской области

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