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Общество / Авто и транспорт
16 ноября 2021, 20:03

Стоимость строительства трассы М-12 увеличилась минимум на 12 миллиардов рублей

Машины укладывают асфальт.

Общая протяжённость трассы Казань – Екатеринбург составит 810 километров. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что стоимость строительства трассы М-12 возросла на 12-14 миллиардов рублей. Виной тому - рост цен на металл.

Цены выросли на многие категории стройматериалов. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России", сообщает ТАСС .

"Например, удорожание только по трассе М-12 [составило] примерно 12-14 млрд. То есть, если металл растёт, то растёт на такую стоимость строительство М-12. В целом, в зависимости от сложности строительства, доля металлов в себестоимости составляет от 2% до 20%", - сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, металл по сравнению с прошлым годом подорожал вдвое, цены на битум также выросли практически в два раза. Однако стройки не должны остановиться из-за повышения стоимости материалов.

Напомним, "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей

Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения его строительства – 2024 год.

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Областная газета Свердловской области

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