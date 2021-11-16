Стоимость строительства трассы М-12 увеличилась минимум на 12 миллиардов рублей

Общая протяжённость трассы Казань – Екатеринбург составит 810 километров. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что стоимость строительства трассы М-12 возросла на 12-14 миллиардов рублей. Виной тому - рост цен на металл.

Цены выросли на многие категории стройматериалов. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России", сообщает ТАСС .

"Например, удорожание только по трассе М-12 [составило] примерно 12-14 млрд. То есть, если металл растёт, то растёт на такую стоимость строительство М-12. В целом, в зависимости от сложности строительства, доля металлов в себестоимости составляет от 2% до 20%", - сказал Марат Хуснуллин.

По его словам, металл по сравнению с прошлым годом подорожал вдвое, цены на битум также выросли практически в два раза. Однако стройки не должны остановиться из-за повышения стоимости материалов.

Напомним, "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей.

Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения его строительства – 2024 год.

Читайте также:

Готова проектно-сметная документация участка М-12 от Казани до Екатеринбурга

"Видно из космоса": пробит створ трассы Москва - Казань - Екатеринбург.