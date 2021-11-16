Стоимость строительства трассы М-12 увеличилась минимум на 12 миллиардов рублей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что стоимость строительства трассы М-12 возросла на 12-14 миллиардов рублей. Виной тому - рост цен на металл.
Цены выросли на многие категории стройматериалов. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме "Транспорт России", сообщает ТАСС .
"Например, удорожание только по трассе М-12 [составило] примерно 12-14 млрд. То есть, если металл растёт, то растёт на такую стоимость строительство М-12. В целом, в зависимости от сложности строительства, доля металлов в себестоимости составляет от 2% до 20%", - сказал Марат Хуснуллин.
По его словам, металл по сравнению с прошлым годом подорожал вдвое, цены на битум также выросли практически в два раза. Однако стройки не должны остановиться из-за повышения стоимости материалов.
Напомним, "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей.
Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения его строительства – 2024 год.
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