Марат Хуснуллин подтвердил планы сделать трассу Екатеринбург - Челябинск четырёхполосной в 2022 году. Фото: Галина Соловьёва

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что уже в следующем году трасса Екатеринбург - Челябинск может стать полностью четырёхполосной. Эта автодорога - часть проекта кольца до Тюмени и продолжение проекта продления трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга.

Расширением трассы займётся Росавтодор. Стало известно также, что по участку Екатеринбург - Тюмень подготовлена проектно-сметная документация.

"Очень активно идёт работа на участке от Екатеринбурга до Челябинска. И вообще хочу сказать хорошую новость, что у нас есть шанс уже в следующем году полноценно эту дорогу расширить до четырёх полос", - приводит РИА Нововости слова вице-премьера, сказанные в кулуарах выставки "Транспорт России".

Напомним, что ранее свердловские власти, а также представители ФКУ "Уралуправтодор" и ФКУ Упрдор "Южный Урал" уже заявляли о планах сделать трассу Екатеринбург - Челябинск четырёхполосной в 2022 году. Напомним, что на территории соседнего региона до сих пор остаются участки дороги с двумя полосами.

Что касается проекта продление М-12 до Екатеринбурга, Марат Хуснуллин отметил, что трассировка уже сделана, ведётся подготовка территории, проектно-сметной документации. Ожидается, что выход на площадку состоится в начале следующего года. На полях той же выставки замглавы кабмина заявил, что стоимость строительства трассы М-12 возросла на 12-14 миллиардов рублей из-за роста цен на металл.