В 2022 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 дорог

В 2022 году в городе отремонтируют улицы Белинского, Куйбышева, Челюскинцев, Луначарского и другие. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге в 2022 году отремонтируют 13 улиц. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

На выполнение работ в рамках нацпроекта БКД в следующем году уже заключено три муниципальных контракта. Общая площадь ремонтируемых участков дорог составит 234 тысячи квадратных метров, протяжённость 15 километров. Речь об этом шла на совместном заседании постоянных комиссий Екатеринбургской гордумы.

Список участков подлежащих ремонту выглядит следующим образом: ул. Краснофлотцев от Старых Большевиков до пер. Черноморского;

ул. Челюскинцев от переулка Невьянского до пер. Красного (работы будут проходить ночью, полного перекрытия транспортного движения не планируется);

ул. Гурзуфская от Посадской до Металлургов;

ул. Большакова от Московской до 8 Марта;

ул. Карла Либкнехта от Малышева до пр. Ленина;

ул. Чапаева от Декабристов до Фрунзе;

ул. Белинского от Щорса до дома № 108 на улице Белинского;

ул. Чистая от Кольцовского тракта до Варшавской;

ул. Куйбышева от Московской до Белинского;

ул. Восточная от Тверитина до Ткачей;

ул. Библиотечная от Гагарина до Комсомольской;

ул. Луначарского от Малышева до Первомайской;

ул. Луганская от дома № 2 до Кольцовского тракта.

Уточняется, что в 2022 году будут продолжены работы по ремонту транспортной развязки на улице Луганской. Ранее "Областная газета" писала, что дорожники открыли движение по двум полосам на мосту на Луганской - Объездной в сторону Кольцово. При этом рабочим ещё предстоит завершить ремонт ещё одной полосы и съезда.

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