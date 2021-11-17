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17 ноября 2021, 16:15

Камбоджа открыла границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

  Ксения Лязер
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Страна признаёт три российские вакцины. Фото: Галина Соловьёва

Камбоджа открыла границы для полностью вакцинированных туристов. Теперь им не нужно также проходить двухнедельный карантин.

Страна признаёт российские вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт" и "ЭпикВакКорона". При этом прямых рейсов из России в Камбоджу пока нет.

"Камбоджа почти полностью вакцинировалась, у нас в стране 80% из 16 миллионов населения вакцинированы. Поэтому с указанной даты (15 ноября. – Прим. ред.) больше не действует требование о прохождении карантина для всех, за исключением лиц, не прошедших вакцинацию", - приводит слова премьер-министра страны Хун Сен Ассоциация туроператоров России.

Известно, что обязательный двухнедельный карантин остаётся в силе для невакцинированных путешественников. А вакцинированным туристам, которые прилетели в Камбоджу, нужно будет сдать ПЦР-тест, и уже после получения отрицательного результата можно свободно передвигаться по территории страны, пишет РИА Новости.

В Камбодже также отменено обязательное требование о медстраховке, которая покрывает расходы по лечению COVID-19. При этом Минздав страны сообщил, что в основных туристических регионах количество медицинского персонала для лечения и оказания помощи пациентам с коронавирусом увеличено.

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