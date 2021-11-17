Темы дня

Общество / Авто и транспорт
17 ноября 2021, 16:43

ГИБДД предупреждает свердловских автомобилистов о сильных снегопадах 18 и 19 ноября

Автомобили

В ближайшие дни водителям рекомендуется двигаться по дорогам на пониженной скорости, не совершать резких манёвров, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Фото: Алексей Кунилов.

В четверг и пятницу, 18 и 19 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильные снегопады. Госавтоинспекция напоминает свердловским автомобилистам о правилах безопасности на дороге в непогоду.

В ближайшие дни водителям рекомендуется двигаться по дорогам на пониженной скорости, не совершать резких манёвров, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Автомобилистам с небольшим опытом вождения следует вообще отказаться от поездок на личном транспорте, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области.

При движении по мостам, эстакадам и путепроводам необходимо сбросить скорость, так как в этих местах чаще всего образовывается наледь. Также наледь появляется на остановках общественного транспорта, перекрёстках, пешеходных переходах и дворах.

Жёстко соблюдать меры безопасности также требуется и пешеходам. Из-за снежного покрова и наледи тормозной путь автомобилей увеличивается, поэтому пешеходам при переходе проезжей части нужно убедиться, что машины остановились и пропускают вас. По вечерам и ночью, а также в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Как сообщала "Областная газета" ранее, в ночь на 18 ноября в Свердловской области похолодает до -15...-20°С, в Екатеринбурге - до -17°С.

Читайте также:

МЧС разворачивает на свердловских трассах мобильные пункты помощи в непогоду.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.11.2021, 16:43 / Общество
ГИБДД предупреждает свердловских автомобилистов о сильных снегопадах 18 и 19 ноября
17.11.2021, 16:15 / Общество
Камбоджа открыла границы для вакцинированных от COVID-19 туристов
17.11.2021, 15:46 / Общество
В свердловских МФЦ троекратно увеличилось число запросов на получение бумажных QR-кодов
17.11.2021, 15:24 / Общество
Стало известно, кто построит главный ледовый городок в Нижнем Тагиле
17.11.2021, 14:33 / Общество
Где ревакцинироваться "Спутником Лайт" в Екатеринбурге? Список