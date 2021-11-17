ГИБДД предупреждает свердловских автомобилистов о сильных снегопадах 18 и 19 ноября

В ближайшие дни водителям рекомендуется двигаться по дорогам на пониженной скорости, не совершать резких манёвров, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Фото: Алексей Кунилов.

В четверг и пятницу, 18 и 19 ноября, на Среднем Урале ожидаются сильные снегопады. Госавтоинспекция напоминает свердловским автомобилистам о правилах безопасности на дороге в непогоду.

В ближайшие дни водителям рекомендуется двигаться по дорогам на пониженной скорости, не совершать резких манёвров, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Автомобилистам с небольшим опытом вождения следует вообще отказаться от поездок на личном транспорте, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Свердловской области.

При движении по мостам, эстакадам и путепроводам необходимо сбросить скорость, так как в этих местах чаще всего образовывается наледь. Также наледь появляется на остановках общественного транспорта, перекрёстках, пешеходных переходах и дворах.

Жёстко соблюдать меры безопасности также требуется и пешеходам. Из-за снежного покрова и наледи тормозной путь автомобилей увеличивается, поэтому пешеходам при переходе проезжей части нужно убедиться, что машины остановились и пропускают вас. По вечерам и ночью, а также в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Как сообщала "Областная газета" ранее, в ночь на 18 ноября в Свердловской области похолодает до -15...-20°С, в Екатеринбурге - до -17°С.

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