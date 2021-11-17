Водителей предупредили о перекрытии трасс Екатеринбург – Тюмень и Пермь – Екатеринбург

Водителей просят соблюдать ПДД и заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: Галина Соловьёва.

ФКУ "Уралуправтодор" предупредил водителей о временных перекрытиях на двух дорогах. Речь идёт о трассах Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-242 Пермь – Екатеринбург.

По имеющимся данным, на км 215+100 трассы Р-351 движение транспорта будет ограничено в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Для безопасного монтажа пролётных строений участок будет недоступен в обоих направлениях с 01:15 до 01:30 18 ноября и с 03:00 до 03:15 19 ноября.

На трассе Р-242 (км 266+500) движение ограничат в оба направления с 01:00 до 01:15 23 ноября. Там также будут устанавливать табло. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать ПДД, а также заранее планировать маршрут своего передвижения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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