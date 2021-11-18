Свердловская ГИБДД составила антирейтинг автошкол

Всего в Свердлоской области обучение водителей ведут 223 автошколы. Четыре из них попали в антирейтинг ГИБДД. Фото: Владимир Мартьянов

Госавтоинспекция Свердловской области составила антирейтинг автошкол, выпускники которых чаще других попадают в ДТП. В него вошли школы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В ГИБДД сообщили, что антирейтинг составлен не только по аварийности, но и по результатам сдачи экзаменов на права. Отмечены следующие автошколы:

АНПОО "Автошколе "Авто-Лада" (Госавтоинспекция привела такие аргументы: выпускники в 2020-2021 годах совершили 8 ДТП, в которых два человека погибли, ещё 6 пострадали; только 12% сдали на права с первого раза с апреля по ноябрь; в этом году автошкола превысила максимально допустимый лимит обучающихся курсантов),

"Авто-Премиум" (Нижний Тагил) (в первом полугодии её выпускниками попали в 6 ДТП, средний процент сдачи экзаменов составляет 20%),

ООО "Автошкола «Люкс" (Нижний Тагил) (выпускники стали виновниками 4 аварий на дороге, средний процент сдачи экзаменов составляет 11%),

автошкола "Экстрим" (Екатеринбург) (выпускники совершили три ДТП, средний процент сдачи экзаменов составляет 17%).

Всего в Свердлоской области обучение водителей ведут 223 автошколы. По данным ГИБДД, в этом году число аварий, виновниками которых стали водители со стажем вождения до двух лет, увеличилось на 6% - до 144 ДТП. На 100%, по сравнению с прошлым годом, выросло число погибших в этих авариях - всего в этом году скончались 10 человек. Ещё 202 человека получили травмы.

"До заключения договора с автошколой необходимо проверять наличие у неё действующей лицензии и заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы. Осознанно выбирать образовательную организацию и более ответственно подходить к процессу обучения, контролировать количество часов по теории и особое внимание обращать на практическое обучение вождению. Перед выбором автошколы можно ознакомиться с анализом ДТП, совершённых водителями со стажем вождения до двух лет, а также результатами и рейтингами по сдаче экзаменов курсантами разных автошкол", - порекомендовали в свердловской Госавтоинспекции.