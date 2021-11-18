Фото: Алексей Кунилов

В 2018 году в Свердловской области началась масштабная реконструкция федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень: к 2025 году дорогу сделают четырёхполосной с разделением автомобильных потоков. Цель проекта – сделать трассу более скоростной и одновременно – безопасной. Но стремясь решить эту задачу, строители создали проблемы для людей, живущих в населённых пунктах вдоль дороги. Нынче с серьёзными неудобствами столкнулись жители Талицкого городского округа. Где-то людям приходится перебегать скоростную трассу с риском для жизни, а где-то – делать многокилометровые крюки, чтобы доехать до райцентра.

С риском для жизни

В деревне Сугат Талицкого ГО трасса отделяла от основного сектора единственный дом на 12 квартир. Его жильцы привыкли к необходимости всё время ходить через двухполосную магистраль в деревню. Но с тех пор, как дорогу расширили до четырёх полос, даже обычный поход за хлебом превращается в опасный квест.

– Сначала ищем лазейку, где можно подняться. Например, вот тут, – жительница дома Татьяна Мещерякова осторожно взбирается по крутой заснеженной насыпи на обочину скоростной трассы. Чтобы не поскользнуться, просит руку помощи у нашего фотокорреспондента. Затем вместе с «ОГ» проходит несколько метров по обочине, мимо летящих фур и легковушек.

Разметка для пешеходов на трассе уже есть. Но блоки между транспортными потоками пока не убрали Фото: Алексей Кунилов

– Недавно здесь произошла авария, – объясняет она. – Вдоль дороги шла соседка с ребёнком, а машину вынесло на обочину. Они вовремя успели отскочить.

Улучив удачный момент, в нарушение правил переходим через обе полосы к просвету в бетонном ограждении. Раньше здесь стояли пластиковые отбойники – их просто отодвигали. Сейчас этот номер не пройдёт. За блоками – ещё две полосы, но движение пока закрыто, поэтому жители свободно идут по ним до следующего рубежа – крутого спуска с дороги.

– У меня восьмилетний внук каждый день через эту трассу идёт в школу в посёлке Пионерском. Провожаем его вместе с дочерью. Очень тревожусь, когда они возвращаются обратно, – рассказывает ещё одна жительница Надежда Минеева. – В прошлом году наш дом признали аварийным, но он поставлен в очередь на расселение только на 2026 год. Что же нам – жить до этого времени в зоне отчуждения?

Дом по адресу Дорожная, 1 - единственный в Сугате дом, который находится по другую сторону трассы Фото: Алексей Кунилов

Приходится петлять

Проблемы с логистикой возникли не только у деревни Сугат. Страдают ещё несколько населённых пунктов. Из-за того, что встречные полосы разделены отбойниками, а на весь талицкий участок трассы по проекту предусмотрено три (!) разворотные петли, людям приходится делать большие крюки, чтобы добраться из пункта А в пункт Б.

К примеру, от деревни Марковой до Первухиной рукой подать – всего 7 километров. Но обратно – уже 33 километра. Чтобы вернуться домой, жителям приходится сначала ехать в соседний округ (Тугулымский район), разворачиваться там за посёлком Юшала и двигаться к своей деревне. Другой пример: к родственникам из деревни Чупиной житель посёлка Комсомольский доедет за 10 минут – это всего семь километров. А обратно потратит в два раза больше времени, проехав лишние 14 километров. И каждый дополнительный километр – лишние траты на бензин.

– Вопрос номер один: как до нас теперь будут добираться пожарные и скорая помощь? – говорит начальник Чупинской управы Наталья Исламшина. – Уже начались проблемы с развозом школьников. Чтобы успеть к началу занятий в Комсомольском, автобус начинает забирать детей в начале седьмого! А возвращаются домой ребята лишь к пяти вечера.

Отрезаны от мира

Из-за реконструкции дороги в округе изменилось расписание рейсового автобуса, а на самой трассе исчезли остановки, где автобусы на Тюмень и Екатеринбург забирали талицких пассажиров. Те, кто привык ездить на электричке, столкнулись с тем, что не могут дойти до полустанков: путь лежит через трассу с отбойниками. А Чупину и Комсомольский трасса вообще отрезала от старого кладбища.

Вслед за ремонтом поднялись и цены на проезд в муниципальном автобусе, подорожали услуги такси и доставка товаров, подскочили ценники на продукты в сельских магазинах.

В особенно сложной ситуации оказались жители деревень Маркова и Васенина, расположенных по разные стороны дороги. В последней нет магазина, и сельчане ходят за продуктами к соседям. А жители Марковой работают в Васениной на заправочной станции и сельхозпредприятии. После того как на трассе установили отбойники, деревни оказались оторваны друг от друга.

– Развитие трассы необходимо, как и повышение её безопасности: наш участок находится в так называемой «зоне усталости» автомобилистов, которые едут из ХМАО, – говорит глава Талицкого ГО Александр Толкачёв. – Но принятые проектные решения должны максимально учитывать интересы людей, живущих на территории, и не ухудшать условия их жизни.

Вмешался губернатор

В апреле инициативные жители Талицкого района обратились в электронную приёмную к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона лично выехал на место, чтобы встретиться с людьми, и обсудил с начальником ФКУ «Уралуправтодор» Александром Бедусенко варианты решения проблемы.

«Ограждение между встречными потоками – крайне нужная мера. Там, где такие металлические барьеры уже стоят, страшные ДТП с погибшими происходят гораздо реже. Но именно эти ограждения стали здесь камнем преткновения,- написал глава региона в своём Инстаграме по итогам встречи. – Я сегодня настоятельно попросил Уралуправтодор решить вопрос – предусмотреть надземные переходы, сделать дополнительные разворотные петли, заезды. Ведь иначе выходит, что мы для транзитников сделаем хорошо, а для живущих здесь людей создадим неудобства!»

Только после визита губернатора дорожники начали искать компромиссы. Так, в Сугате до конца года пообещали оборудовать временный пешеходный переход со светофорами, знаками и освещением, чтобы жители больше не бегали спринт через трассу. Разметку, кстати, уже нанесли. А в следующем году на месте «времянки» появится надземный пешеходный переход, оборудованный лифтами. Его стоимость – 50 миллионов рублей.

Надземный пешеходный переход между деревнями Марковой и Васениной. Такой же переход скоро обустроят и в Сугате Фото: Алексей Кунилов

Лифтовой переход у деревни Маркова уже сделали. Есть планы обустроить такие же переходы возле Первухиной и Чупиной, но когда – неизвестно.

А количество разворотных петель строители хотят увеличить с трёх до семи, чтобы облегчить проезд в села и деревни. Для межрегиональных и межмуниципальных автобусов – предусмотреть заезды на региональные дороги и организовать дополнительные остановочные пункты. Когда это будет сделано – пока не сообщается.

Справка «ОГ»: Трасса Р-351 Екатеринбург – Тюмень – федерального значения, входит в состав европейского транспортного маршрута Е22. Находится в оперативном управлении ФКУ «Уралуправтодор». Проходит по территориям шести муниципалитетов: Белоярского, Богдановичского, Камышловского, Пышминского, Талицкого и Тугулымского округов. Расширение трассы — часть федерального плана перспективного развития сети автомобильных дорог (транспортный коридор Москва – Салехард). Трассу расширяют поэтапно за счёт реконструкции и капитального ремонта. На территории Талицкого ГО приводят в порядок два участка: со 180-го по 220-й километр (стоимость контракта – 4,9 млрд рублей, работы ведут Дорожно-эксплуатационное предприятие № 33 и Свердловскавтодор) и с 220-го по 240-й километр (стоимость контракта – 2,3 млрд рублей, работы ведёт «СМУ-ДОНДОРСТРОЙ»). Работы продлятся до конца 2022 года.

Фото: Алексей Кунилов