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Общество / Авто и транспорт
18 ноября 2021, 19:48

По Свердловской области пройдёт 43 километра платного участка трассы М-12

Асфальтоукладчики

Участок новой трассы будет платным. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области проложат 43 километра платного участка трассы М-12. При строительства дороги Дюртюли - Ачит создадут более 130 рабочих мест.

Госкомпания "Автодор" сейчас завершает предпроектные работы по отрезку трассы Дюртюли – Ачит, а также ведёт разработку документации по планировке территории. До конца четвёртого квартала 2021 года планируется приступить к разработке проектной документации. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Для обеспечения доступа на скоростную магистраль от существующей дорожной сети предполагается строительство пяти транспортных развязок. Пятая развязка участкаДюртюли – Ачит будет в районе 187 километра федеральной автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе.

Общая протяжённость платного участка с четырьмя полосами движения составит 275 км, из них 43 км пройдут по территории Свердловской области. Сейчас там работают буровые установки и проводятся геологические изыскания.

Напомним, "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения её строительства – 2024 год.

В рамках строительства новой трассы в следующем году дорога Екатеринбург - Челябинск может стать полностью четырёхполосной. Замглавы кабмина также заявил, что стоимость строительства трассы М-12 возросла на 12-14 миллиардов рублей из-за роста цен на металл.

Областная газета Свердловской области

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