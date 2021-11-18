В Нижнем Тагиле изменилось расписание трамваев по двум маршрутам

Изменилось расписание в маршруте трамваев № 10 и № 12 из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Фото: Павел Ворожцов.

МУП «Тагильский трамвай» по просьбам пассажиров электропоезда «Ласточка», который прибывает из Екатеринбурга в Нижний Тагил в 21:07 изменил расписание трамваев. Это касается движения по маршрутам № 10 и № 12.

Теперь отправление трамвая № 12 в рабочие дни и выходные дни переносится следующим образом:

от улицы Островского - с 20:57 на 21:02;

от вокзала - с 21:10 на 21:15;

от Пихтовых гор до депо «Новая Кушва» - с 21:50 на 21:56.

Также трамвай № 12, только в рабочие дни, будет следовать так:

в 19:10 от улицы Островского до Пихтовых гор вместо УВЗ;

в 20:05 от Пихтовых гор до улицы Островского;

в 7:13 от Новой Кушвы до Пихтовых гор.

Известно, что рейс отправлением от Пихтовых гор в 19:23 укоротится до Новой Кушвы вместо улицы Островского (далее можно сделать пересадку на трамвай 15 маршрута). Об этом сообщает пресс-служба МУПа.

В связи с изменениями, у рейса № 10, в рабочие дни, сдвигаются отправления: