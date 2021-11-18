В Нижнем Тагиле изменилось расписание трамваев по двум маршрутам

МУП «Тагильский трамвай» по просьбам пассажиров электропоезда «Ласточка», который прибывает из Екатеринбурга в Нижний Тагил в 21:07 изменил расписание трамваев. Это касается движения по маршрутам № 10 и № 12.
Теперь отправление трамвая № 12 в рабочие дни и выходные дни переносится следующим образом:
- от улицы Островского - с 20:57 на 21:02;
- от вокзала - с 21:10 на 21:15;
- от Пихтовых гор до депо «Новая Кушва» - с 21:50 на 21:56.
Также трамвай № 12, только в рабочие дни, будет следовать так:
- в 19:10 от улицы Островского до Пихтовых гор вместо УВЗ;
- в 20:05 от Пихтовых гор до улицы Островского;
- в 7:13 от Новой Кушвы до Пихтовых гор.
Известно, что рейс отправлением от Пихтовых гор в 19:23 укоротится до Новой Кушвы вместо улицы Островского (далее можно сделать пересадку на трамвай 15 маршрута). Об этом сообщает пресс-служба МУПа.
В связи с изменениями, у рейса № 10, в рабочие дни, сдвигаются отправления:
- от УВЗ в 19:42, 21:31 и 22:02 сдвигаются на 19:43, 21:28 и 22:00;
- от Пихтовых гор в 20:07, 21:54 и 22:26 сдвигаются на 20:08, 21:51 и 22:23.