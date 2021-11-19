Словения возобновляет выдачу виз российским туристам с 19 ноября

Российские туристы могут оформлять туристические визы в Словению с 19 ноября. Фото: Галина Соловьёва

Словения одобрила "Спутник V", поэтому российские туристы с 19 ноября могут оформлять туристические визы всех типов. Документы можно подать через визовый центр VFS Global.

"С 19 ноября 2021 года Посольство Республики Словении в Москве возобновляет выдачу всех типов виз гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Посольства.

Напомним, что, на данный момент, для въезда в Республику Словения необходимо предоставить один из следующих документов:

отрицательный ПЦР-тест с условием, что с момента взятия анализа прошло не более 72 часов. Также можно предоставить отрицательный экспресс-тест на антиген, если с момента взятия анализа прошло не более 48 часов;

справка о перенесённом заболевании, цифровой сертификат EU DCC с QR-кодом;

сертификат о вакцинации против COVID-19, в частности и одобренным Словенией "Спутником V".

Также отмечается, что ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген считаются действительными, если они проводятся в государстве-члене ЕС, стране Шенгенской зоны, Австралии, Боснии и Герцеговине, Израиле, Турции, Канаде, Новой Зеландии, России, Сербии, Великобритании или США.

В сертификате о прививке должны содержаться паспортные данные, информация о проведении теста и его происхождении, данные об организации, выдавшей сертификат, QR-код, совместимый с Европейской цифровой системой ковид-сертификатов. Известно, что дети младше 12 лет могут въехать в Республику Словению без справки о прививке, но только в сопровождении родственников, которые вакцинированы.

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