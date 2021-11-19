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Общество / Авто и транспорт
19 ноября 2021, 17:07

Строители ограничат движение транспорта по ЕКАД

ЕКАД

Объезд закрытого участка будет организован по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей, Бахчиванджи, пер. Боковому и Кольцовскому тракту. Фото: Яндекс.Карта.

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) в районе Компрессорного микрорайона ограничат движение транспорта. Это произойдёт на следующей неделе.

Ограничения связаны со строительством путепровода над железнодорожными путями. Работами займутся специалисты ООО «Мостстройпроект».

Ограничение, в частности, вводится на следующие периоды:

  • с 22 по 24 ноября с 21:50 до 23:00;
  • 25 ноября с 21:30 до 22:30.

Объезд закрытого участка будет организован по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей, Бахчиванджи, пер. Боковому и Кольцовскому тракту. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

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Областная газета Свердловской области

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