Строители ограничат движение транспорта по ЕКАД

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) в районе Компрессорного микрорайона ограничат движение транспорта. Это произойдёт на следующей неделе.
Ограничения связаны со строительством путепровода над железнодорожными путями. Работами займутся специалисты ООО «Мостстройпроект».
Ограничение, в частности, вводится на следующие периоды:
- с 22 по 24 ноября с 21:50 до 23:00;
- 25 ноября с 21:30 до 22:30.
Объезд закрытого участка будет организован по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей, Бахчиванджи, пер. Боковому и Кольцовскому тракту. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Читайте также:
Водителей предупредили о перекрытии трасс Екатеринбург – Тюмень и Пермь – Екатеринбург.
В 2022 году в Екатеринбурге отремонтируют 13 дорог.