Строители ограничат движение транспорта по ЕКАД

Объезд закрытого участка будет организован по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей, Бахчиванджи, пер. Боковому и Кольцовскому тракту. Фото: Яндекс.Карта.

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) в районе Компрессорного микрорайона ограничат движение транспорта. Это произойдёт на следующей неделе.

Ограничения связаны со строительством путепровода над железнодорожными путями. Работами займутся специалисты ООО «Мостстройпроект».

Ограничение, в частности, вводится на следующие периоды:

с 22 по 24 ноября с 21:50 до 23:00;

25 ноября с 21:30 до 22:30.

Объезд закрытого участка будет организован по Тюменскому тракту, улицам Трактовой, Реактивной, Испытателей, Бахчиванджи, пер. Боковому и Кольцовскому тракту. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

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