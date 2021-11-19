Несмотря на масштабные ремонты, аварийность на дорогах Свердловской области растёт

На текущий год для Свердловской области установлен «лимит» на количество жертв ДТП. Показатель, который не должен превышать 320, достигнут за 10 месяцев. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах. Госавтоинспекция бьёт тревогу: в регионе растёт не только количество ДТП, но и число погибших в авариях. Как будут решать эту проблему?

От ремонта дорог аварий меньше не становится

Вчера в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, где обсуждались итоги дорожных ремонтов в Свердловской области в 2021 году. Представители власти и дорожники отчитались об успешном и своевременном выполнении запланированных работ и росте объёмов их финансирования.

Итоги года По словам Василия Старкова, все дорожные ремонты, запланированные на 2021 год, на данный момент выполнены на 90 процентов. Сейчас дорожники продолжают только строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги. Эти работы не требуют особых климатических условий, так как не связаны с асфальтированием. Общий объём финансирования дорожных работ в этом году составил 26,4 млрд рублей. В области отремонтировано более 200 км автодорог.

А после этого заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов озвучил статистику дорожно-транспортных происшествий, которые были официально зарегистрированы в регионе. И эти данные, увы, не подтверждают эффективность проведённых мероприятий.

Так, с начала года на Среднем Урале произошли 2 426 дорожных аварий.

Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,6 процента.

Жертвами этих аварий стали 320 человек, ещё свыше трёх тысяч свердловчан в результате ДТП получили различные травмы.

Смертность на дорогах за год возросла ощутимо – на 7 процентов, а количество пострадавших снизилось, но только на 1,3 процента. В прошлом же году Госавтоинспекция отчитывалась о почти 10-процентном снижении трёх этих показателей.

По словам Леонида Лиханова, основными причинами гибели людей на дорогах являются выезд на встречную полосу (в таких ДТП погиб 101 человек), несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям (92 погибших), а также наезды на пешеходов (72 погибших).

– В связи с этим ремонт дорог, который подразумевает только доведение ровности покрытия проезжей части до нормативного состояния и проводится без разделения встречных потоков, без обеспечения безопасных условий для движения пешеходов, приводит к увеличению тяжести последствий возможных ДТП, сказал представитель УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

Самые опасные трассы

Вместе с числом ДТП в этом году увеличилось и количество наиболее опасных дорожных участков. В ГИБДД часто используют термин «очаги аварийности». Так называют места, где в течение одного года произошло не менее трёх ДТП с погибшими или пострадавшими.

В этом году в Свердловской области насчитали уже более десятка таких участков (год назад их было восемь). В основном они расположены на узких двухполосных дорогах. В том числе на трассах регионального значения: Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Полевской и Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Два участка последней, кстати, указывались и в прошлогоднем списке мест повышенной концентрации ДТП.

Как снизить аварийность?

Тогда, чтобы воспрепятствовать выезду машин на встречку, на 34-м км этой автодороги установили тросовое ограждение. Это был первый в регионе случай, когда такое ограничение поставили на двухполосной дороге. Теперь в области намерены применять эту практику чаще.

Также решать проблему будут с помощью расширения дорог. На некоторых участках федеральных трасс в Свердловской области такие работы уже ведутся. Там, где после капремонта вместо двух полос появилось четыре, фиксируется снижение количества ДТП на 8,3 процента и числа их жертв – на 12,5 процента.

Региональные же трассы далеко не всегда реально расширить до четырёх полос. Там необходимо принимать другие меры.

– Мы планируем провести торги на обустройство третьей полосы для движения пока хотя бы на одном участке Режевской дороги (с 26 по 37 км). Речь идёт о создании специальной обгонной полосы. Это позволит людям не тискаться в потоке, пытаясь обогнать кого-то, а дождаться безопасного момента для этого, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Снижать количество случаев превышения скорости ГИБДД планирует за счёт расширения сети камер фото- и видеофиксации нарушений. Сейчас таких рубежей в регионе насчитывается 336.

Кстати В Свердловской области полным ходом идут работы над созданием трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. В ближайшие дни один из её свердловских участков – 25-й км в районе Бисерти – будет введён в эксплуатацию после капремонта и расширения до четырёх полос. Об этом заявил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.



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Опубликовано в №215 от 20.11.2021 под заголовком «Повод для беспокойства»