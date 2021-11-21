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Общество / Авто и транспорт
21 ноября 2021, 11:20

В Свердловской области планируют построить Восточный объезд Нижнего Тагила

Машине на трассе

Дорога позволит сократить время в пути. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области запланировали строительство Восточного обхода Нижнего Тагила. На эти цели потребуется не менее пяти миллиардов рублей.

Это позволит разгрузить городской трафик и дорогу на Салду. Об этом на пресс-конференции рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков. Сейчас региона формирует соответствующую госпрограмму и будет запрашивать средства на её реализацию из федерального бюджета.

Министр добавил, что реализация начнётся в среднесрочный период, но точный год не назвал. Ориентировочно, стоимость работ оценивается в пять миллиардов, но эта цифра будет корректироваться.

"Что касается непосредственно строительства, то многое будет зависеть от федерального финансирования. Пока ни сроки, ни стоимость я не готов назвать. Потребуется создание дорожной карты", - заявил на пресс-конференции глава Минтранса Свердловской области Василий Старков.

До этапа строительства необходимо сделать проект территории, подготовить дорожную карту. Эти работы запланированы на ближайшее будущее.

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Областная газета Свердловской области

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