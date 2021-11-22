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Общество / Авто и транспорт
22 ноября 2021, 08:55

Ленинградский проспект в Нижнем Тагиле благоустроят за 224 миллиона рублей

Ленинградский проспект

Работы будут проходить в три этапа. Фото: 2 Gis

В Нижнем Тагиле объявили конкурс по поиску подрядчика для благоустройства нечётной стороны Ленинградского проспекта. Работы обойдутся почти в 224 миллиона рублей.

Комплексное благоустройство пешеходной части пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Зари продлится 3,5 года. Подрядчика выберут 8 декабря, он должен будет приступить к работам с 15 апреля 2022 года. Окончания благоустройства запланировано на 30 сентября 2025 года. Объект должен быть введён в эксплуатацию не позднее 15 октября 2025 года, следует из документации с сайта госзакупок.

Работы будут проходить в три этапа. Сначала исполнитель благоустроит участок от ул. Зари до проезда между домами №95 и №103, затем - до улицы Чайковского, и в последнюю очередь - от Чайковского до пр. Дзержинского.

На пр. Ленинградский заменят покрытие тротуаров, установят наружное освещение и видеонаблюдение, обустроят велодорожки и парковки. Там появятся четыре скульптуры, новые скамейки, велопарковки и остановки. На пешеходной части также высадят кустарники и 111 деревьев.

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Областная газета Свердловской области

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