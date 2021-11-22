Прокурор Екатеринбурга объявила предостережение вице-мэру из-за снега и гололёда на дорогах

Из Екатеринбурга за три дня вывезли 20 тысяч 700 тонн снега. Фото: Галина Соловьёва

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение вице-мэру и руководителям 7 районных ДЭУ о недопустимости сугробов и гололёда на дорогах. Надзорное ведомство будет проводить проверки всю зиму. По итогам будет дана оценка качеству уборки снега в городе.

"С целью активизации работы на данном направлении, недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей прокурор сегодня, 22 ноября заместителю главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову, а также руководителям 7 районных дорожно-эксплуатационных участков объявила предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства при организации и проведении сезонных работ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве напомнили, что на администрацию города возложены содержание дорог местного значения, их очистка от снежных заносов, а также от снега и льда остановок и тротуаров, борьба с зимней скользкостью и уборка снежных валов с обочин.

Добавим, что сегодня в мэрии Екатеринбурга отчитались о вывозе на полигоны 20 тысяч 700 тонн снега за три дня. За одну минувшую ночь на дороги было высыпано 63 тонны противогололёдных материалов и 16 тонн мелкофракционного щебня. Сегодня днём тротуары и проезжую часть очищают 296 рабочих и 194 спецмашины.

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