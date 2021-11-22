Власти Свердловской области и Екатеринбурга сокращают расходы на развитие общественного транспорта

На привлечение муниципальных и частных транспортных предприятий к организации пассажирских перевозок в Екатеринбурге с 2022 по 2026 годы планируют потратить 5 млрд 225 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области сокращают финансирование транспортной отрасли. В проекте регионального бюджета на следующий год на неё заложено на треть меньше средств, чем в этом. Похожая ситуация и в Екатеринбурге. Муниципалитет недавно утвердил программу развития общественного транспорта на ближайшие пять лет. Расходы урезаны на четверть. Однако власти заверяют, что эти цифры не окончательные.

В этом году расходы областной казны на транспорт с учётом всех корректировок составляли 1 млрд 743 млн рублей. В следующем же году они, согласно прошедшему первое чтение проекту закона о бюджете, составят только 1 млрд 177 млн рублей.

Эти деньги пойдут, в частности, на организацию пассажирских перевозок, лизинговые платежи за автобусы, купленные для Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, строительство и эксплуатацию трамвайной линии в Верхнюю Пышму. А вот обновления подвижного состава общественного транспорта за счёт областных средств в этом году не ожидается: статья исключена из законопроекта. По сравнению с 2021 годом в 2022-м предвидится сокращение финансирования почти всех основных мероприятий по развитию транспорта. При этом расходы на смежную с транспортом сферу дорожного хозяйства, наоборот, только растут.

"ОГ" попросила министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова прокомментировать эту ситуацию.

- Сейчас мы находимся в бюджетном процессе. Снижение некоторых ассигнований связано с формированием федерального бюджета. После его принятия и распределения средств между субъектами федерации станет понятно, что общий объём выполняемых работ точно не будет снижен. В следующем году нас ожидают примерно те же самые горизонты, что и в этому, - заявил глава минтранса.

В Екатеринбурге власти тоже уменьшили расходы на транспортную сферу. Утверждённая на 2022 - 2026 годы программа развития общественного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения в городе будет финансироваться в размере 8 млрд 650 млн рублей. При этом на аналогичную программу, действующую с 2017 по 2021 годы, было заложено 11 млрд 472 млн рублей.

На вопрос о причинах сокращения расходов в пресс-службе горадминистрации "Областной газете" ответили, что документ не учитывает софинансирование из федерального и областного бюджетов.

Учитывая, что транспортные предприятия в Екатеринбурге и других городах области давно существуют в условиях нехватки кадров, низких зарплат и долгов перед энергетиками, остаётся только надеяться, что в итоге финансирование отрасли не будет сокращено.