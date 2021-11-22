В Екатеринбурге реконструируют улицу Чкалова от Краснолесья до Вонсовского

Протяжённость обновлённой улицы составит 618 метров. Фото: 2 Gis

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился провести аукцион на реконструкцию улицы Чкалова в Академическом районе. На работы из местного бюджета будет выделено 200,8 миллиона рублей. Ожидается, что новая четырёхполосная дорога будет сдана в 2022 году.

Протяжённость обновлённой улицы составит 618 метров. Реализация проекта позволит обеспечить подъезд к многоквартирным домам в квартале улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Михеева в Академическом.

"Предварительно по распоряжению градоначальника специалисты выполнили проектирование автодороги, переустроив существующую сеть газоснабжения. Для комфорта и безопасности местных жителей участок от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского будет оборудован тротуарами и велодорожками: их ширина варьируется от 3 до 4,5 метра", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Подрядчика определят 29 ноября.