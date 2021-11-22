В Екатеринбурге автобус №57 изменит схему движения

Горожан просят заранее планировать маршрут своего движения. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге почти на месяц изменится схема движения автобусного маршрута №57 "ДМБ № 9 – Пехотинцев – Елизавет". Это связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения в районе здания №6б на улице Артинской.

По данным пресс-службы мэрии, в период с 1 по 24 декабря автобус будет следовать по улицам: Леваневского – Белякова – Уткинская – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Теплоходный проезд – Таватуйская – Бебеля – Пехотинцев – Лётчиков – Армавирская – Завокзальная (обратно через пер. Мельковский и Завокзальную) – пр. Космонавтов – Челюскинцев – Якова Свердлова – Карла Либкнехта – пр. Ленина – 8 Марта – Титова – Новинская – Елизаветинское шоссе – Бисертская.

Как ранее сообщала "Областная газета", ограничения коснутся и простых водителей. Строители просят горожан отнестись к неудобством с пониманием и планировать маршрут своего движения.

Напомним, с 1 ноября в уральской столице изменилась схема движения автобусного маршрута №60 "Пехотинцев – Синие Камни". Теперь он не заезжает к ТРЦ "Карнавал".

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